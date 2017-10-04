Дотации для садоводов в 2017 году вырастут в 4 раза

04 октября 2017, 17:00
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В целом в 2017 году садоводы получат 299,3 млн грн государственной поддержки

Дотации для садоводов в 2017 году вырастут в 4 раза | АПК | Дело Увеличить картинку

Правительство выделит дополнительных 224,3 млн грн на поддержку садоводства. Такое решение было принято на заседании Кабмина.

Изменения внесены в распоряжение Кабинета министров Украины от 01.03.2017 № 124 "О распределении средств бюджета в 2017 году Министерством аграрной политики и продовольствия для финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей".

От сегодня на реализацию программы "Государственная поддержка развития хмелеводства, закладка молодых садов, виноградников и ягодных плантаций, а также надзор за ними" выделят 299,3 млн грн, что в 4 раза больше чем было заложено в Госбюджете-2017 года.

Такое решение позволит полностью рассчитаться с кредиторскими задолженностями по этой программе, которая достигла 23,2 млн грн.

По материалам: "Дело"
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Теги: минагропрод , госбюджет-2017 , госбюджет , аграрии

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Дотации для садоводов в 2017 году вырастут в 4 раза | АПК | Дело
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