Дотации для садоводов в 2017 году вырастут в 4 раза

Правительство выделит дополнительных 224,3 млн грн на поддержку садоводства. Такое решение было принято на заседании Кабмина.

Изменения внесены в распоряжение Кабинета министров Украины от 01.03.2017 № 124 "О распределении средств бюджета в 2017 году Министерством аграрной политики и продовольствия для финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей".

От сегодня на реализацию программы "Государственная поддержка развития хмелеводства, закладка молодых садов, виноградников и ягодных плантаций, а также надзор за ними" выделят 299,3 млн грн, что в 4 раза больше чем было заложено в Госбюджете-2017 года.

Такое решение позволит полностью рассчитаться с кредиторскими задолженностями по этой программе, которая достигла 23,2 млн грн.