Доверие сотрудников, потребителей и партнеров — базовый капитал корпорации "АТБ"

Стабильно и эффективно работать на изменчивом рынке отечественного ритейла "АТБ" помогает стратегия динамичного развития, системный подход к решению задач, внедрение инновационных решений, а также принципы социально ориентированного ведения бизнеса. Компания была первой, кто принес в Украину формат магазина самообслуживания с широким ассортиментом товаров (сейчас на прилавках каждого из 1144 маркетов "АТБ" более 3,7 тыс. наименований) и доступными ценами.

"АТБ" владеет одной из наиболее развитых логистических инфраструктур в стране, что позволяет своевременно доставлять продукты во все уголки 24 областей. Построены складские центры европейского образца, собран огромный собственный автопарк (7 колонн). На сегодня почти 4 млн украинцев стали постоянными клиентами магазинов сети, и эта цифра растет. Плановое расширение карты присутствия ежегодно добавляет около сотни новых магазинов.

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Среди наиболее значимых и востребованных социальных проектов — действую­щая на постоянной основе программа "Гарантия свежести" (клиенту компенсируется трехкратная стоимость просроченного товара), диджитал-сервис "АТБОТ", который стал альтернативой устаревшей и отмененной бумажной книге жалоб и предложений, а также горячая линия. В перечне недавних проектов стоит отметить запуск первого в стране продуктового интернет-магазина с полным циклом услуг — от приема и обработки заказа до адресной доставки. Также показал свою эффективность сервис предварительного заказа продуктов. В этом случае пакет заранее формируется, собирается в виртуальную корзину и ждет покупателя.

Супермаркеты "АТБ" сегодня открыты в 293 населенных пунктах Украины. В каждом из регионов своего присутствия они стали важными инфраструктурными объектами. Кроме своей основной миссии по обеспечению населения качественными продуктами по доступной цене они также наполняют местные бюджеты. После реформы децентрализации, когда более значительные суммы стали оставаться на местах, это очень актуально. Каждая уплаченная в городскую казну тысяча гривен идет на строительство дорог, ремонт больниц и т. п. — словом, дает местной власти ресурс для развития региона. "АТБ" является крупнейшим налогоплательщиком в отрасли, входит в топ-100 по стране в целом. По итогам прошлого года "АТБ" перечислила в бюджет 6,77 млрд грн, что на 49% превышает показатели предыдущего периода.

Основным ресурсом и главной ценностью в "АТБ" традиционно считают своих сотрудников. В корпорации трудоустроены порядка 64 тыс. человек. Каждый из них получает конкурентную зарплату и уверен в своем будущем. Напомним, даже в условиях жесткого карантина компания не допустила ни увольнений, ни даже отпусков за свой счет. С начала года было создано 7246 новых рабочих мест, 2,4 тыс. из них за время карантина. По статистике, 85% представителей руководящего звена компании начинали свою карьеру в "АТБ" с рядовых должностей. Гордостью "АТБ" считаются собственные учебные центры, в которых сотрудники бесплатно получают профильное образование, повышают квалификацию, а это открывает перспективы к карьерному росту в команде лидеров.

Все инициативы в рамках корпоративной социальной ответственности в "АТБ" являются не отдельными проектами, а частью общей стратегии развития, причем приоритетной. Кроме патриотической и социальной миссии это также помогает развитию, формирует положительный имидж и доброе имя компании, для которой это нечто больше чем бизнес.

Национальный карантин длится уже более 100 дней (в данное время адаптивный), он стал вызовом для общества в целом. Для помощи наиболее малообеспеченным категориям граждан крупнейший ритейлер страны реализовал совместный с Минсоцполитики проект адресной помощи. Жители 191 населенного пункта в 24 областях страны получили около 580 тыс. бесплатных продовольственных наборов со всем необходимым для жизни (крупы, консервы, масло, бытовые товары). Эта благотворительная акция стала наиболее масштабным КСО-проектом за все годы независимости. Ее общий бюджет составил 100 млн грн.

Также компания откликнулась на просьбу Офиса президента, закупив во Франции для украинских больниц 12 новейших лабораторных комплексов на сумму 10 млн грн. Это оборудование способно в режиме реального времени одновременно проводить сотни тестов на COVID-19, а также другие опасные инфекции. Это инновационное оборудование передано клиникам и лабораторным центрам Киева, Черновцов, Ивано-Франковска, Днепра, Херсона и других городов.