ДТЭК переводит Приднепровскую ТЭС на газовый уголь и готовит проект по Криворожской ТЭС

Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК переводит два блока на Приднепровской ТЭС с антрацита на газовый уголь и готовит налогичный прое4т для Криворожской ТЭС. Об этом в интервью "Экономической правде" заявил глава холдинга Максим Тимченко.

Как объяснил Тимченко, ДТЭК отказывается от потребления дефицитного антрацита и переводит свои станции на уголь марки "Г", который добывается на шахтах холдинга. В частности, восвремя последней встречи с владельцем ДТЭК Ринатом Ахметовым обсуждался вопрос увеличения добычи "газового" угля на собственных шахтах.

"Последний контакт был вчера (20 апреля — ред.) по результатами поездки в "Добропольеуголь". Я был там два дня. Мы сейчас выстраиваем всю идеологию бизнеса на увеличение добычи марки "Г", чтобы заменить антрацит, потерянный на Донбассе", — сказавТимченко.

По его оценке, для увеличения добычи только по Доброполью в 2017 году — свыше 1 млрд грн.

"ДТЭК переходит на марку "Г". У нас на следующей неделе начинается проект по переводу двух блоков по 150 МВт на Приднепровской ТЭС. Это уже готовый проект и до отопительного сезона мы переведем два этих блока", — сказал Тимченко.

По словам гендиректора, всю Приднепровскую ТЭС переведет на газовый уголь до начала отопительного сезона, а проект по Криворожской ТЭС еще просчитывают.

"Я думаю, уже этим летом мы примем решение о том, сколько это будет стоить. Директор станции предлагает перевести половину станции на марку "Г", а половину оставить на антраците", — добавил Тимченко.

Отметим, что до утраты контроля на антрацитовыми шахта в Донецкой и Луганской областях (в марте 2017 года), в ДТЭК утверждали, что переводить станции на газовый уголь не только не целесообразно, но и опасно.

Например, руководитель департамента по производству дирекции по генерации "ДТЭК Энерго" Александр Нагорский указывал на взрывоопасность угля марки Г на всех этапах его использования: от приготовления к сжиганию до хранения на складе.

"В 2011 стоял вопрос наоборот — менять наши газовые котлы на антрацит. Мы обратились в Харьковское центральное конструкторское бюро и нам посчитали, что надо было поменять порядка 35% элементов котла. Сейчас может произойти похожая картина. Нужно выполнить тепловой расчет, полностью изменить конфигурацию системы пылеприготовления. Это не целесообразно, так как каждый котел проектируются на довольно узкую гамму углей", — утверждал Нагорский.

В ДТЭК считали, что для перестройки котлов на газовый уголь станции нужно остановить минимум на полгода. А поскольку Криворожская ТЭС является крупнейшим источником электроэнергии в области, ДТЭК считал ее остановку невозможной.

Однако, из-за отсутствия антрацита, Приднепровская ТЭС остановилась 6 апреля, а Криворожская ТЭС — 11 апреля 2017 года.

ДТЭК потребляет преимущественно уголь с собственных шахт, а также покупает марку Г на шахтах Львовско-Волынского угольного бассейна. В 2016 году компании пришлось законтрактовались партию газового угля в Польше — 130 тыс. тонн для Добротворской и Бурштынской станций, работающих в западной Украине, и 79 тыс. тонн антрацита из ЮАР для Приднепровской станции.