Дві третини замовлень логістичних компаній припадають на e-commerce

В Україні активно розвивається ринок інтернет-торгівлі: у 2015 році динаміка зростання становила 32%. За 2016 р. приріст — 35%, а обсяг досягає 1,5 млрд євро.

Враховуючи попит, все більше компаній шукають свою нішу в інтернет-просторі, відповідно, такі тенденції впливають на усі дотичні галузі. Пошук нових можливостей для задоволення потреб клієнтів змушує ринок рухатись вперед, стимулює появу нових рішень та пропозицій для інтернет-бізнесу.

За попередніми даними дослідження, яке наразі проводить компанія Ukrainian E-commerce Expert, частка e-commerce серед клієнтів логістичних компаній становить 60-70%. Орієнтуючись на запит клієнта, українські логістичні оператори пропонують відносно нову послугу — фулфілмент. Її суть: логістичний оператор пропонує аутсорс для інтернет–магазину, починаючи від власного call-центру для прийому заявок, закінчуючи доставкою товару до кінцевого споживача.

Однак на даному етапі аналіз українського логістичного ринку демонструє — чіткого визначення фулфілменту, як і пакету опцій, що передбачені послугою, поки немає.

Найбільш затребуваними є послуги зі складського зберігання та доставки товарів. Серед потенційно затребуваних послуг також комплектація замовлень, робота з поверненнями, робота із залишками товару на складі та послуги call-центру. Найменш затребуваною є доставка товару від постачальника на склад оператора. Наразі власники інтернет-бізнесу зовсім не зацікавлені в передачі на аутсорс послуг, що передбачають контакт з клієнтами (маркетинг, продажі, ведення сайту інтернет-магазину).

Рушіями послуги фулфілмент в Україні експерти називають компанії зі складською логістикою як основним видом діяльності, поштових операторів та багатопрофільні корпорації.

При цьому 3PL оператори, головним "козирем" яких є складська логістика, об"єднуються із поштовими службами задля доставки товару до кінцевого споживача. Поштові ж оператори, не маючи достатньо розвинутих складських потужностей, користуються послугами інших логістичних операторів.

За проміжними даними дослідження, серед компаній, які надають послугу фулфілмент, найбільш впізнавані в Україні — Нова Пошта, ZAMMLER, Raben, Міст Експрес, FM logistic та MTI.

До переваг фулфілменту, на яких роблять акцент гравці ринку логістики, належать оптимізація процесів для інтернет-магазину, зменшення витрат, вивільнення фінансових та людських ресурсів для розвитку компанії, побудова більш конкурентоспроможної моделі бізнесу і можливість додаткових вигідних пропозицій кінцевим споживачам.

Разом із цим фулфілмент доцільно використовувати не усім інтернет-магазинам.

Малоймовірно, що клієнтами послуги фулфілмент можуть бути інтернет-магазини, у яких незначна кількість замовлень, які продають дрібний та дорогий товар, а також товар з обмеженими термінами доставки.

Товарні групи, реалізацією яких займаються потенційні клієнти фулфілменту: побутова техніка, побутова хімія, одяг, автотовари.

Проте разом із розвитком послуги є ряд проблем, які стримують її ріст. Одна з таких — настороженість клієнтів. Фулфілмент вимагає інтеграції IT- процесів клієнта та надавача послуги. Як правило, інтернет-магазини до цього не готові.

Серед побоювань також страх витоку інформації про клієнтів та постачальників, втрата контролю над процесами складського зберігання та доставки.

Ще один "камінь спотикання" — неготовність самих логістичних операторів працювати в режимі інтернет-магазину, адже це вимагає певного навчання персоналу, забезпечення оперативної доставки, передбачає сезонні "піки" продаж.

Враховуючи всі аспекти, складно спрогнозувати перспективи послуги фулфілмент, як і розвиток e-commerce в цілому. З одного боку, можна очікувати істотних змін на ринку інтернет-магазинів (переструктурування самого ринку і зміна гравців), з іншого боку — розвиток нових, більш затребуваних логістичних послуг. В будь-якому разі, 2017-й обіцяє бути багатим на нові бізнес-рішення, тренди та пропозиції на ринку e-commerce.