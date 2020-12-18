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Двісті мільйонів потенційних клієнтів: український сервіс вийшов на ринок Нігерії

Світові аналітики прогнозують, що до 2030 року Нігерія першою серед країн Африки увійде у двадцятку найсильніших економік світу

Двісті мільйонів потенційних клієнтів: український сервіс вийшов на ринок Нігерії Двісті мільйонів потенційних клієнтів: український сервіс вийшов на ринок Нігерії

Український стартап з електронного запису до приватних лікарів Likarni першим вийшов на ринок Нігерії. Проєкт запустили у вересні 2020 року і, як відзначають його засновники, саме світова пандемія COVID-19 створила сприятливі умови для входження електронного сервісу на ринок.

Про це повідомляє пресс-служба компанії.

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Так, лише за осінній період, коли в столиці Нігерії Лагосі були масові протести через карантин, локдаун і комендантську годину, запит на дистанційні послуги в сфері медицини зріс на 14%.

Український сайт, що працює в Нігерії під брендом Jimeds.ng вже на третій місяць роботи зафіксував 14000 переглядів, в результаті яких було 500 звернень і близько сотні записів. 

Jimeds.ng  — аналог української платформи Лікарні, яка наразі має близько 600 тисяч клієнтів на рік. Він агрегує недержавні медичні заклади та лікарів, які ведуть приватну практику, та в режимі реального часу дозволяє обрати фахівця з будь-якого медичного напрямку і записатися до нього на прийом. Також сервіс дозволяє ставити оцінки лікарям, ранжувати медзаклади за фільтром ціни, відгуків та віддаленості від пацієнта. Для користувачів ця послуга є безкоштовною.

Як розповів директор з розвитку Олексій Завадський, на прийняття рішення про запуск аналогічного продукту в Африці вплинули економічні передумови. Так, Нігерія з 200 млн населення є однією з найбільших економік серед африканських країн. Світові аналітики прогнозують, що до 2030 року Нігерія першою серед країн Африки увійде у двадцятку найсильніших економік світу.

Команда Likarni також поділилася деталями запуску сервісу в Африці. Зі слів Кирила Кравченка українська команда вивела продукт на африканський ринок повністю дистанційно. Сайт написали в Україні, всю роботу з тестування та виправлення помилок також виконали тут. На місці ж задіюють агентів, які взаємодіють з медзакладами, оскільки часто невеликі клініки в Нігерії не мають навіть власних сайтів. Саме тому дуже важливо, аби агент проєкту був місцевим і міг знайти такі клініки буквально йдучи по вулиці або через відгуки знайомих.

Зараз наприкінці 2020 року сервіс обслуговує 500 звернень на день. У планах вихід на інші ринки. 

Загалом, електронні сервіси у сфері медицини стали справжнім трендом останніх років, зокрема і в Україні. Так у 2015 році почав роботу сервіс Likarni, який за два роки покрив усі обласні центри і став одним із лідерів із запису пацієнтів в Україні. Окрім пошуку та запису до лікарів, сервіс пропонує також роботу лікарям через власний проєкт "Робота для лікарів", маркетинговий проєкт "Likarni.Marketing". У проєкт інвестував німецький венчурний фонд Admitad Aceventure.

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