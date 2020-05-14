Ефим Шабшай: "Shabshai Technology ставит во главу угла приоритет индивидуальности"

Современный человек испытывает состояние, которое мыслители вроде Рэя Курцвейла или Вернора Винджа называют "технологической сингулярностью" — когда разум не успевает осознавать и приспосабливаться к прогрессу. В результате бизнесы разрушаются, не понимая вызовов новой экономики. Семьи распадаются, потому что люди отказываются договариваться. А личность испытывает серьезный стресс.

Однако есть ключ к гармонии, который позволяет сделать личность сбалансированной, бизнес гибким — или, словами Нассима Талеба, "антихрупким", а — семьи счастливыми. Shabshai Technology — это компания, которая профессионально объединяет науку, технологию, древние учения и современные нейропрактики, чтобы создавать уникальные индивидуальные методики для отдельной личности, бизнеса и семьи. Ефим Шабшай — ее основатель — рассказал нашему изданию о том, как найти внутреннюю опору, на что обращать внимание при построении успешного бизнеса и может ли вообще современный человек надеяться на счастье.

Расскажите, пожалуйста, о вашей компании, чем она занимается?

Ефим Шабшай: Компания "Shabshai Technology" разрабатывает и внедряет на мировом рынке три вида продуктов. Первый — "Личная эффективность человека под ключ", второй — ESG или "Бизнес под ключ", третий — Family Case или "Семья под ключ".

Что лежит в основе этих продуктов?

Ефим Шабшай: Это авторская программа Ефима и Галины Шабшай. Частично она описана в серии книг, которые мы с супругой создали для людей, которые хотят быть успешными вне зависимости от избранной сферы деятельности. Полезное там могут почерпнуть и собственники бизнеса, и маркетологи, и даже те, кто хочет быть хорошим родителем. Конечно, в книгах мы описывали лишь основы. Сами же программы сугубо индивидуальны. В первую очередь они основаны на авторских технологиях изучения конкретных вопросов, с которыми сталкивается отдельная личность, конкретного типа бизнеса, конкретных семейных ситуаций.

"Shabshai technology" помогает собственникам бизнеса в достижении заявленных целей

Можете рассказать о трех направлениях вашего бизнеса чуть более подробно?

Ефим Шабшай: Компания "Shabshai technology" является номером один в вопросах "оцифровки памяти" и технологии "сжатия времени в 4D". В основе всего лежит то, что мы называем "Исходный код Шабшай". "Исходный код" — это ответ на вопрос "КТО Я?" Кстати, "Исходный код Шабшай" — я назвал его так в честь своей жены, ведь именно она его открыла. "Исходный код" работает, как компас, его можно настроить на те Цели и Желания, которые нужны конкретному человеку, бизнесу или семье.

Если говорить конкретно о человеке, его "Исходный код Шабшай" является симбиозом интеллектуального, эмоционального и телесного коэффициентов, IQ, EQ и VQ. Сейчас многие люди знакомы с языком компьютерных игр, поэтому можно назвать "Исходный код Шабшай" некими изначально заданными параметрами. Такие параметры, только более сложные чем для отдельного человека, просчитываются отдельно для семьи и отдельно для бизнеса. Данные параметры более сложные — потому что при их расчетах задействованы "Исходные коды Шабшай" разных людей: членов семьи либо членов бизнес-команды.

"Shabshai technology" помогает собственникам бизнеса в достижении заявленных целей. Именно с прицелом на инновационные методы 4D: как самые эффективные и самые надежные в нынешнем времени.

Алгоритм шагов следующий. Во-первых, диагностика личной ситуации или ситуации в семье либо в бизнесе, то есть определение "Исходного кода Шабшай".

Во-вторых, на базе "Исходного кода Шабшай" строится "Персональная программа клиента". И, наконец, третье — мы сопровождаем клиента до гарантированного результата.

По этой системе мы работаем с продуктами "Личная эффективность человека под ключ", "Бизнес под ключ" и "Семья под ключ". Сложнее всего работать с семьями. Family case — самый горячий "фронт".

Почему?

Ефим Шабшай: Алгоритмы и программы "Shabshai technology" для индивидуальности и по бизнесу значительно проще, чем в семье. Индивидуальность заинтересована в личной эффективности. Бизнес — это четкие сроки и результат.

Семья — сложней, так как это не только общее счастье всех членов семьи, но и соблюдение интересов всех членов семьи, без ущемлений каждого. На самом деле очень сложно договориться с каждым из членов семьи.

Насколько я знаю, это не все, что вы можете предложить клиенту?

Ефим Шабшай: Безусловно. Также "Shabshai Technology" составляет уникальные футурологические прогнозы любой сложности относительно личности, бизнеса и семьи. Также мы гармонизируем личность, создаем принципиально новые алгоритмы и системы построения успешного бизнеса в новых, быстро меняющихся условиях, помогаем создавать счастливые и дружные семьи. Мы с женой консультируем собственников и руководителей бизнеса по широкому кругу вопросов в сфере управленческой, этической, финансовой, технологической и других видов экспертной деятельности.

Как вы пришли к делу своей жизни?

Ефим Шабшай: Думаю, начало всему было положено еще в далекие 90-е годы. Я занимался бизнесом, однако в какой-то момент круто изменил свою жизнь, поставил на первое место духовное развитие. Мне было крайне интересно осознать, кто я такой. Я терзался вопросами Сократа.

Что это за вопросы?

Ефим Шабшай: "Единственным знанием является знание себя". Эта стратагема привела нас с женой к открытию "Исходного кода Шабшай". А стратагема "Я знаю, что я ничего не знаю" привела нашу семью к открытию 4D.

Расскажите немного подробнее об этих поисках. Что было в начале?

Ефим Шабшай: Начиная с 1990-го года, когда рухнул Железный занавес, на территорию экс-СССР хлынул турецко- польско- китайский ширпотреб. Однако вместе с ним началось нечто, напоминающее эпоху нью-эйдж в США: пришли различные прогрессивные системы мышления и мировоззрения. Тогда я понял, что мы даже не представляли себе, что такое развитие, что такое бизнес. Я изучал и различные труды и много практиковал.

Это были Гурджиев, Ошо, искусство дзен и тантры. Читал переводы индуистских, буддистских текстов, суфистских учений и притч. Изучал и анализировал различные бизнес-методики. Многое применял на практике. Помогал друзьям. Это было драгоценное время исследования и изучения самых интересных систем работы с телом, мышлением и человеческим духом. Нам с женой посчастливилось заниматься у ведущих наставников и мастеров того времени. С того времени мы идем по жизни вместе, проповедуя семейные ценности и строя свою Вселенную Шабшай — бизнес и учение.

Вы говорите со знанием дела, неужели приходилось сталкиваться с подобным? Кто-то уже пытался обвинить вас в том, что учение, которое несут Галина и Ефим Шабшай — секта?

Ефим Шабшай: К моему глубочайшему сожалению, когда-то я одолжил крупные суммы денег людям, которых считал друзьями. Не хочу вдаваться в подробности, просто когда речь зашла о возвращении этих денег, они решили, что куда проще создать несколько анонимных историй о том, что Ефим Шабшай — это секта. Что Ефим Шабшай — "секс-гуру". Было много грязи, в цивилизованных странах участников атаки могли бы даже посадить. Но мы через суд уже разбили все эти глупости, теперь осталось лишь вернуть долги.

За это время вы, очевидно, выстроили некую особую философию?

Ефим Шабшай: Компания Shabshai Technology ставит во главу угла приоритет индивидуальности, чтобы создавать уникальные технологии для личности, бизнеса и семьи. Наша миссия — счастье для всех, "под ключ", и не только для нашей семьи, но и для всех наших друзей во всем мире. Причем, мы строим Вселенную Шабшай на трех "вне".

Вне политики. Вне национальности. Вне религии. Создавая компанию, разрабатывая технологии, мы думаем прежде всего о будущем.

Счастье для всех — звучит утопически. Может ли вообще современный человек быть счастливым? Нам всегда мало, мы всегда хотим еще...

Ефим Шабшай: Каждый прожитый миг — бесценный дар и счастье. Истинное счастье идет только из глубины души. Это не потребление, как почему-то принято считать. И пандемия расставила все на свои места. Мы начинаем осознавать, что ценность — это не покупки. Что все наоборот. Человек становится счастливым только тогда, когда его эго стремится к нулю. Изобилие товаров, роскошь — это наносная позолота, не имеющая ничего общего с понятием счастья. Не нужно соревноваться в количестве ненужных вещей. Нужно принять себя, почувствовать, что нужно именно себе, а не телеэкрану, убеждающему вас в необходимости потратить деньги. Если хотите потратить деньги, займитесь образованием, учитесь слушать себя.

Вы достаточно известны своими футурологическими прогнозами. Скажите, что поможет человеку и человечеству развиваться? Какие технологии? Какие методики?

Ефим Шабшай: Я очень люблю практики древних времен, потому что тогда люди не утопали в завалах информации. Сейчас мы будто несемся в бешеном потоке, только успевай лавировать, и отовсюду слышим одно и то же: эта вещь сделает тебя счастливее, нет, эта вещь сделает тебя лучше. Человеку современному сложно выйти на лесную поляну, сесть и хотя бы час ничего не делать, просто слушать собственные мысли. Смотреть, как солнце прячется в верхушках деревьев. Ощущать колючую траву ладонями, вдыхать запах леса. Древние могли себе это позволить. У них не было смартфона, который нужно постоянно проверять. Они слышали себя, и оптимальный рецепт развития давно известен и очень прост. Нужно присутствовать в нынешнем моменте. Быть здесь и сейчас. Будущее, куда постоянно убегает ум, еще не создано. Прошлое, которое переживает ум, уже исчезло. Вы ничего не измените в прошлом. И ваши переживания, ваши негативные эмоции уж точно не помогут построить счастливое будущее.

Современный человек подсознательно чувствует это. Он испытывает сильнейший диссонанс между технологическими процессами и сознанием самого себя. Он боится опоздать. Не на один поезд, нет, на множество поездов, которые отправляются к разным станциям. Это такие станции, как "искусственный интеллект", "генетический дизайн", "сети пятого поколения", "четвертое измерение".

Людям кажется, что где-то уже существует технологический рай, в котором наномеханизмы и дизайнерские наркотики позволяют валяться на облачке, и все опасности и проблемы сами собой испарились.

Так не бывает. Поэтому нужно учиться быть в здесь и сейчас. Осознавать себя в настоящем моменте. Осознавать свою социальную ответственность. Чувствовать единство и гармонию всех элементов жизни. Заботиться о планете, на которой мы живем.

Сейчас человечество стоит в шаге от проникновения в четвертое измерение. Представьте себе, что время — плоскость, и вы вне этой плоскости, вы парите над ней, вы видите историю прошлого и будущего как сплетения нитей, и знаете, как играть на этих нитях, чтобы получить гармоничную мелодию.

Вот что такое — переход в 4D, который помогает совершить — в конечном итоге — Shabshai Technology.

Отзывы наших клиентов, безусловно, положительные

Что говорят о компании Shabshai Techology, о методиках, которые применяют Галина Шабшай и Ефим Шабшай отзывы ваших клиентов?

Ефим Шабшай: Отзывы наших клиентов, безусловно, положительные. Неудивительно: мы действительно научили их жить по-настоящему, дышать полной грудью. Многие люди, и это не секрет, несчастливы. И большие деньги, которые они зарабатывают, не могут этого счастья заменить. Мы научили их быть в настоящем моменте, научили избавляться от множества ложных тревог. Я не могу назвать их имена, поскольку соблюдаю корпоративную тайну: среди клиентов Shabshai Technology много известных людей, у них есть конкуренты, которые могут использовать эту информацию в нечестной конкурентной борьбе.

Каким образом?

Ефим Шабшай: Секта, промывание мозгов — выберите, что вам больше нравится. К сожалению, с нынешним уровнем технологий влияния на массы можно придумать самую невероятную историю — и заставить людей верить в это. Достаточно легко извратить суть духовного поиска себя, выдать его за слабость. Хотя все мы понимаем, что слабые люди не будут пытаться совершенствовать себя.

Вы говорите со знанием дела, неужели приходилось сталкиваться с подобным? Кто-то уже пытался обвинить вас в том, что учение, которое несут Галина и Ефим Шабшай — секта?

Ефим Шабшай: К моему глубочайшему сожалению, когда-то я одолжил крупные суммы денег людям, которых считал друзьями. Не хочу вдаваться в подробности, просто когда речь зашла о возвращении этих денег, они решили, что куда проще создать несколько анонимных историй о том, что Ефим Шабшай — это секта. Что Ефим Шабшай — "секс-гуру". Было много грязи, в цивилизованных странах участников атаки могли бы даже посадить. Но мы через суд уже разбили все эти глупости, теперь осталось лишь вернуть долги.

До сих пор не вернули?

Знаете, есть бедность физическая, а есть — духовная. К сожалению, пришлось столкнуться с духовно бедными людьми, которым проще хитрить, извиваться, уклоняться, чем признать собственные ошибки и идти дальше. К счастью, я сам прошел долгий путь и понимаю, что подобные ситуации делают меня лично и нашу семью только сильнее, несмотря на материальные потери. Деньги те уже давно компенсировала моя работа, мое призвание.