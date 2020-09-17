Экологичный подход к печати: почему в современных офисах лучше использовать МФУ-принтеры

В борьбе за экологию украинские офисы прибегают к сортировке мусора, грамотной утилизации опасных и вредных для окружающей среды отходов и другим "лайфхакам". Один из эффективных способов заботы о благосостоянии окружающей среды — эксплуатация МФУ-принтеров вместо отдельно стоящих устройств для печати, сканирования и копирования.

Почему замена девайсов формата "соло" на универсальные многофункциональные устройства — это уместное решение для контор, стремящихся к экологичному существованию?

Переработанные материалы

Для изготовления корпусов многофункциональных устройств многие бренды используют сырье, прошедшее вторичную переработку. Соответственно, девайсы производятся без ущерба для окружающей среды.

Частично изготовленный из вторсырья МФУ принтер Canon или Epson — еще один важный шаг навстречу экологичному подходу к печати.

Меньший расход электричества

Энергоэффективный МФУ расходуют гораздо меньше электроэнергии, чем отдельные:

принтеры,

сканеры,

копиры,

факсы.

И в режиме активной эксплуатации, и во время "сна", устройства формата "все в одном" демонстрируют потрясающие показатели экономичности.

Сокращение количества использованных картриджей

Во многих городах Украины сложно найти службу, которая бы занималась безопасным и правильным с точки зрения законодательства уничтожением использованных сменных блоков.

Ответственным работникам офисов приходится искать место для хранения "профнепригодных" картриджей и пересылать или перевозить их большими партиями в другие населенные пункты. Эту процедуру нельзя назвать удобной. К тому же, она отнимает много времени.

Соответственно, сотрудникам крупных офисных центров и малых офисов выгодно использовать МФУ, для работы которых достаточно одного, а не двух или трех чернильных блоков.

Меньшее количество пластика

На производство одного многофункционального устройства (если речь не идет об огромной профессиональной модели для масштабного офисного центра) уходит меньше пластика и других материалов, чем на изготовления девайсов в отдельных корпусах.

Надежность и долговечность

Многофункциональные устройства обладают высокими показателями износостойкости и долговечности. Они защищены от механических повреждений: устойчивы к вибрациям и случайным ударам. В чем заключаются их преимущества с точки зрения экологии?

Одним МФУ можно пользоваться много лет подряд благодаря отсутствию необходимости постоянного обновления. На восстановление работоспособности МФУ требуется меньше ресурсов, чем на ремонт целого набора устройств печати.

К тому же, производители печатной техники активно работают над созданием экологичных МФУ без картриджей (с нетипичными чернильными блоками, обладающими большим ресурсом печати). И многофункциональных девайсов, которые расходуют меньше чернил при сохранении топового качества отпечатков. Появление таких девайсов в открытом доступе позволяет современным офисам вплотную подойти к "эко-френдли" формату.