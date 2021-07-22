ТОП100 1 час назад

Ekonomika+ выпустила новый "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" об устойчивости и репутации

Следующий выпуск будет посвящен управлению персоналом 

Ekonomika+ выпустила новый "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" об устойчивости и репутации Ekonomika+ выпустила новый "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" об устойчивости и репутации

В июле вышел в свет очередной номер журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Его ядром стали три рейтинга: крупнейших налогоплательщиков, лидеров устойчивого развития, а также специальный рейтинг PR-директоров. Последний проект редакция реализовала совместно с агентством PR-SERVICE, Украинской PR-Лигой и изданием mmr.ua.  

В первой части журнала управленцы крупнейших предприятий страны поделились опытом реализации масштабных проектов, которые меняют рельеф экономики. Именно крупнейшие налогоплательщики фактически стали спонсорами проектов государства.  

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Темой второй части журнала стал опыт построения экосистем и трансформации моделей корпоративного управления. Менеджеры разных уровней рассказали о социальных проектах и о том, как изменилась парадигма отношений "работодатель — сотрудник".  

"Репутационная" часть журнала показала, насколько важна деловая репутация для украинских компаний, которые активно расширяются на внешних рынках. Кроме рейтинга лучших директоров по PR, в раздел вошли кейсы о том, как компании строят свою репутацию на внутреннем и на внешних рынках. Часто от уровня экологичности и этичности бизнеса зависит не только рыночная капитализация компании, но и отношение к ней партнеров.  

"Совокупность трех тем — налоги, устойчивое развитие и репутация — вот рецепт выживания бизнеса в условиях неизвестности. Так компании сохраняют не только себя, но и страну, которую они представляют в мире", — говорит Максим Бироваш, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".  

В сентябре Ekonomika+ выпустит очередной номер "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Он будет посвящен управлению человеческим капиталом и другим, близким к HR темам. А 24 сентября редакция журнала и Ekonomika+ проведут традиционный HR Wisdom Summit, во время которого ведущие эксперты по управлению человеческим капиталом и HRD крупных украинских и международных компаний будут говорить о том, как сотрудники пережили первый год пандемии. Гости мероприятия узнают, какие системы мотиваций уже не работают и как удовлетворение личных целей сотрудников на работе влияет на их продуктивность. 

Также в рамках HR Wisdom Summit состоится церемония награждения лучших HR-директоров Украины по версии журнала "ТОП 100. Рейтинги крупнейших". 

Об издателе и журнале: 

Еkonomika+ — многопрофильное бизнес/медиа бюро, которое специализируется на решении задач в медиа и организации бизнес-ивентов. Компания управляет такими онлайн-изданиями как mmr.ua, delo.ua и womo.ua. Также Еkonomika+ выпускает ежеквартальный деловой журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Среди ежегодных деловых мероприятия бюро: Business Wisdom Summit, GET Business Festival, SHE Congress, MRKTNG марафон. 

"ТОП-100. Рейтинги крупнейших" — деловой журнал, который специализируется на составлении независимых рейтингов украинского бизнеса. Основа рейтингов — опросы экспертов и анализ финансовых результатов компаний-участниц. Каждый номер журнала состоит из трех ключевых блоков, объединенных единой концепцией. Это главное издание для тех, кто принимает решения и строит долгосрочные стратегии. Приобрести свежий выпуск "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" можно на сайте kniga.biz.ua, в точках "Киевпост", а также в отелях. 

 

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