Ekonomika+ выпустила новый "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" об устойчивости и репутации

В июле вышел в свет очередной номер журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Его ядром стали три рейтинга: крупнейших налогоплательщиков, лидеров устойчивого развития, а также специальный рейтинг PR-директоров. Последний проект редакция реализовала совместно с агентством PR-SERVICE, Украинской PR-Лигой и изданием mmr.ua.

В первой части журнала управленцы крупнейших предприятий страны поделились опытом реализации масштабных проектов, которые меняют рельеф экономики. Именно крупнейшие налогоплательщики фактически стали спонсорами проектов государства.

Темой второй части журнала стал опыт построения экосистем и трансформации моделей корпоративного управления. Менеджеры разных уровней рассказали о социальных проектах и о том, как изменилась парадигма отношений "работодатель — сотрудник".

"Репутационная" часть журнала показала, насколько важна деловая репутация для украинских компаний, которые активно расширяются на внешних рынках. Кроме рейтинга лучших директоров по PR, в раздел вошли кейсы о том, как компании строят свою репутацию на внутреннем и на внешних рынках. Часто от уровня экологичности и этичности бизнеса зависит не только рыночная капитализация компании, но и отношение к ней партнеров.

"Совокупность трех тем — налоги, устойчивое развитие и репутация — вот рецепт выживания бизнеса в условиях неизвестности. Так компании сохраняют не только себя, но и страну, которую они представляют в мире", — говорит Максим Бироваш, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

В сентябре Ekonomika+ выпустит очередной номер "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Он будет посвящен управлению человеческим капиталом и другим, близким к HR темам. А 24 сентября редакция журнала и Ekonomika+ проведут традиционный HR Wisdom Summit, во время которого ведущие эксперты по управлению человеческим капиталом и HRD крупных украинских и международных компаний будут говорить о том, как сотрудники пережили первый год пандемии. Гости мероприятия узнают, какие системы мотиваций уже не работают и как удовлетворение личных целей сотрудников на работе влияет на их продуктивность.

Также в рамках HR Wisdom Summit состоится церемония награждения лучших HR-директоров Украины по версии журнала "ТОП 100. Рейтинги крупнейших".

Об издателе и журнале:

Еkonomika+ — многопрофильное бизнес/медиа бюро, которое специализируется на решении задач в медиа и организации бизнес-ивентов. Компания управляет такими онлайн-изданиями как mmr.ua, delo.ua и womo.ua. Также Еkonomika+ выпускает ежеквартальный деловой журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Среди ежегодных деловых мероприятия бюро: Business Wisdom Summit, GET Business Festival, SHE Congress, MRKTNG марафон.

"ТОП-100. Рейтинги крупнейших" — деловой журнал, который специализируется на составлении независимых рейтингов украинского бизнеса. Основа рейтингов — опросы экспертов и анализ финансовых результатов компаний-участниц. Каждый номер журнала состоит из трех ключевых блоков, объединенных единой концепцией. Это главное издание для тех, кто принимает решения и строит долгосрочные стратегии. Приобрести свежий выпуск "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" можно на сайте kniga.biz.ua, в точках "Киевпост", а также в отелях.