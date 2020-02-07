Крупный бизнес вчера, 16:58

Экс-министр экологии Злочевский купит "Газвыдобування"

Соответствующее разрешение компании ООО "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" дал АМКУ

Экс-министр экологии Злочевский купит "Газвыдобування" Экс-министр экологии Злочевский купит "Газвыдобування"
Николай Злочевский. Фото: LIGA.net

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил компании ООО "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" Николая Злочевского приобрести более 50% ООО "Промышленная компания "Газвыдобування".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Предоставлено разрешение ООО "Альянс ЭССЕТ Менеджмент" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Промышленная компания "Газвыдобування", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", — говорится в сообщении.

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Согласно информации в Едином реестре юрлиц, "Альянс ЭССЕТ Менеджмент" ведет деятельность по управлению финансовыми рынками, занимается посредничеством по договорам о ценных бумагах или товарах и другую вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг.

Известно, что конечным бенефициаром компании является экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Ранее в НАБУ сообщали, что расследуют дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, который является бенефициаром компании Burisma Limited.

Напомним, НАБУ расследует действия должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов времен Злочевского при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. По версии следствия, в течение 2010-2011 годов предприятия, которые фактически контролировались министром Злочевским, получили право на пользование нефтегазоносными недрами. Для этого им выдавали специальные разрешения, вносили изменения или переоформляли разрешения, принадлежавшие другим фирмам.

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Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.

В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

По информации СМИ, в конце 2017 года Злочевский выкупил две газодобывающие компании у Юрия Иванющенко — ООО "Альба ресурс" и ООО "Мироновкабудмонтаж", обладающие специальными разрешениями на разработку соответственно Юго-Медведевским и Юго-Хрестищенским месторождениями газа в Харьковской области с суммарными запасами около 8 млрд кубометров топлива.

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