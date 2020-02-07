Экс-министр экологии Злочевский купит "Газвыдобування"

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил компании ООО "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" Николая Злочевского приобрести более 50% ООО "Промышленная компания "Газвыдобування".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Предоставлено разрешение ООО "Альянс ЭССЕТ Менеджмент" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Промышленная компания "Газвыдобування", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", — говорится в сообщении.

Согласно информации в Едином реестре юрлиц, "Альянс ЭССЕТ Менеджмент" ведет деятельность по управлению финансовыми рынками, занимается посредничеством по договорам о ценных бумагах или товарах и другую вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг.

Известно, что конечным бенефициаром компании является экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Ранее в НАБУ сообщали, что расследуют дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, который является бенефициаром компании Burisma Limited.

Напомним, НАБУ расследует действия должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов времен Злочевского при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. По версии следствия, в течение 2010-2011 годов предприятия, которые фактически контролировались министром Злочевским, получили право на пользование нефтегазоносными недрами. Для этого им выдавали специальные разрешения, вносили изменения или переоформляли разрешения, принадлежавшие другим фирмам.

Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.

В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

По информации СМИ, в конце 2017 года Злочевский выкупил две газодобывающие компании у Юрия Иванющенко — ООО "Альба ресурс" и ООО "Мироновкабудмонтаж", обладающие специальными разрешениями на разработку соответственно Юго-Медведевским и Юго-Хрестищенским месторождениями газа в Харьковской области с суммарными запасами около 8 млрд кубометров топлива.