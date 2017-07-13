"Эльдорадо" откроет 37 новых магазинов до конца года

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Раздел: Новости бизнеса > Компании > Потребрынки
Теги: потребрынки , ритейл , техника , бытовая техника , эльдорадо
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