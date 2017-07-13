"Эльдорадо" откроет 37 новых магазинов до конца года

13 июля 2017, 16:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Ритейлер "Эльдорадо" сменил менеджмент пяти бизнес-направлений

Увеличить картинку

Сеть магазинов бытовой техники и электроники "Эльдорадо" планирует открыть 37 магазинов в новом формате до конца 2017 года. Расширением сети займется новая команда топ-менеджмента во главе с генеральным директором Виталием Гресько.

Новые топ-менеджеры начали работать в таких бизнес-подразделениях: департамент развития бизнеса, развития розничной торговли, логистики, маркетинга, управления персоналом.

Среди главных целей, которые ставит перед собой управленческая команда — внедрение обновленного формата во всей сети магазинов Эльдорадо. Формат был уже частично введен в ноябре 2016 года, и за это время продемонстрировал свою эффективность — продажи с квадратного метра в новом формате увеличиваются на 30-35% в зависимости от локации, растет средний чек.

23 мая 2017 года Виталий Гресько официально вступил в должность генерального директора. Перед этим он работал в "Эльдорадо" директором департамента развития торговой сети.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: потребрынки , ритейл , техника , бытовая техника , эльдорадо

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.91
EUR EUR - - 29.67
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.89
Киевская область 21.74 10.58
Львовская область 21.43 10.74
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.