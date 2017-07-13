"Эльдорадо" откроет 37 новых магазинов до конца года

Сеть магазинов бытовой техники и электроники "Эльдорадо" планирует открыть 37 магазинов в новом формате до конца 2017 года. Расширением сети займется новая команда топ-менеджмента во главе с генеральным директором Виталием Гресько.

Новые топ-менеджеры начали работать в таких бизнес-подразделениях: департамент развития бизнеса, развития розничной торговли, логистики, маркетинга, управления персоналом.

Среди главных целей, которые ставит перед собой управленческая команда — внедрение обновленного формата во всей сети магазинов Эльдорадо. Формат был уже частично введен в ноябре 2016 года, и за это время продемонстрировал свою эффективность — продажи с квадратного метра в новом формате увеличиваются на 30-35% в зависимости от локации, растет средний чек.

23 мая 2017 года Виталий Гресько официально вступил в должность генерального директора. Перед этим он работал в "Эльдорадо" директором департамента развития торговой сети.