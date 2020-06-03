Eldorado признана одним из самых востребованных работодателей Украины

Международный кадровый портал grc.ua (в прошлом — HeadHunter) назвал самых востребованных работодателей Украины по итогам 2019-2020 годов. Среди дебютантов ежегодного рейтинга и компания Eldorado — крупнейшая украинская сеть магазинов электроники и бытовой техники.

В период с сентября 2019 по февраль 2020 года авторы исследования под названием "Рейтинг работодателей Украины" провели анкетирование около 3 500 респондентов. Последние рассказали о своих критериях выбора работы и вдобавок поделились мнением о наиболее популярных компаниях среди соискателей.

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Генеральный директор компании Eldorado Вера Витинская отмечает: "Для нас огромная честь быть компанией, в которой хотели бы видеть себя многие соискатели. Сейчас сеть Eldorado насчитывает более 120 магазинов по всей Украине, а количество сотрудников уже превышает 5000 человек. Но мы не останавливаемся на достигнутом и ежегодно открываем новые магазины. Это позволяет создавать новые рабочие места и привлекать ещё больше талантливых и амбициозных сотрудников в нашу дружную команду".

Помимо Eldorado, в двадцатке лучших также оказались Monobank, Киевстар, МакДональдз Украина, Новая Почта и другие известные компании.

В grc.ua убеждены, что "Рейтинг работодателей Украины" является своеобразным индикатором всего рынка труда и тех ценностей, которыми руководствуются соискатели. Особенно актуальным такой срез становится сейчас, когда из-за коронакризиса количество вакансий уменьшилось, а конкуренция среди желающих найти работу значительно увеличилась.