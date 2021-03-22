"Електронний чек" у Фокстрот — переможець Smart Awards Ukraine 2020

За першість серед ритейлерів побутової техніки та електроніки у впровадженні програмного забезпечення від компанії Checkbox (пРРО) Групу компаній "Фокстрот" відзначено дипломом переможця у номінації Smart Retail за продукт "Електронний чек".

На початку березня 2021 року відбулося нагородження переможців Національного конкурсу успішних цифрових проектів Smart Awards Ukraine 2020. Члени журі високо оцінили рішучість та своєчасність дій компанії у запуску в онлайн та офлайн каналах торгівлі під брендом Фокстрот спеціального пРРО від компанії Checkbox з переходом на програмні каси та видачу електронних фіскальних чеків замість паперових.

Онлайн касові апарати почали запроваджувати у Фокстрот з вересня минулого року у кількох магазинах мережі. Повноцінний запуск "каси у смартфоні" стартував 1 листопада із масштабуванням на всі 162 торгові точки та інтернет-магазин FOXTROT.UA, і наразі компанія вже отримує свої зиски.

За чотири місяці реалізації проєкту понад 30% традиційних касових апаратів замінено на програмні. Тобто, як мінімум, третина наших покупців стали активними учасниками діджиталізації бренду, — говорить Олексій Зозуля, виконавчий директор Фокстрот. – Також, окрім оптимізації операційної роботи (спрощення торгового процесу, скорочення процесу фіскалізації, розвантаження функціоналу та підвищення ефективності персоналу в його комунікації з покупцем), маємо економічний та екологічний зиск: тільки на першому етапі впровадження електронного чека ми заощадили 101 км касової стрічки, зекономили кошти на її закупівлю та обслуговування касових апаратів, тим самим зменшивши вплив бізнесу на довкілля.

Протягом цього часу вдосконалено роботу над дотриманням надійності зберігання онлайн чека: організовано спеціальне сховище в особистому кабінеті покупця на сайті FOXTROT.UA, куди йому досить зайти за своїм номером телефона, щоб побачити усю історію покупок та онлайн чеки на них. Нагадаємо, одразу після сплати за товар електронний чек відправляється клієнту на Viber або sms-повідомленням, а також дублюється на пошту покупця. За його бажанням, при купівлі в магазині чек можна роздрукувати безпосередньо на касі.

Це був складний проєкт з точки зору автоматизації, втім, він надав бізнесу суттєвих конкурентних переваг, — зазначив В’ячеслав Нехороших, CIO ГК "Фокстрот". — Проєкт "Електронний чек" повністю відповідає концепції та програмі цифровізації, курсом якої наразі прямує бренд Фокстрот задля збереження лідерських позицій на ринку електроніки та побутової техніки.

У планах мережі Фокстрот у 2021 році повністю перейти на пРРО, адже видача фіскального чека — вимога закону та конкурентна перевага, а видача онлайн чека — зручність та економічна доцільність.

У Національному конкурсі Smart Awards Ukraine 2020 взяли участь компанії, які реалізували проєкти в області автоматизації і цифровізаціі в галузях промисловості, народного господарства, енергетики, медицини, IIoT і Індустрії 4.0.

ДОВІДКА

Організатор Smart Awards Ukraine 2020 — CIS Events Group Ukraine — сучасне маркетингове агентство повного циклу, що спеціалізується на ринку ІТ та телекомунікацій; організатор успішних і популярних в Україні та регіоні EMEA заходів.