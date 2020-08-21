Елена Осипчук, директор по коммуникациям WOG, о новом этапе акции "Дорога до серця"

Лидеры рынков перестали работать сами по себе, они активно встраиваются в глобальную систему взаимоотношений, основа которых социальная ответственность. Удачных примеров КСО-проектов немало, среди них благотворительный проект компании WOG "Дорога до серця", который в этом году переименовали в "Дорога добра". Благодаря этой инициативе удалось спасти жизни тысяч детей.

Что стало отправной точкой в создании благотворительного проекта?

Компания WOG давно и много помогает детям. Изначально это была комплексная поддержка детских домов: проведение ремонтных работ, закупка одежды и игрушек, а также адресная помощь в лечении маленьких детей.

Ежегодно в Украине почти 5 тысяч младенцев рождаются с сердечной недостаточностью, которая развивается в утробе мамы. Треть из них выписываются из роддомов без малейшего подозрения на недуг, в то время как в первые часы или дни жизни малыши должны попадать на хирургический стол. 800 таких детей мы потом теряем. Они имели бы шанс на жизнь, если бы медучреждения были оборудованы необходимой аппаратурой для диагностики и оперирования таких пациентов. Если оборудование, которое является залогом спасения ребенка, и есть в наличии, то оно устаревшее и требует замены.

Поэтому абсолютно логичным продолжением нашей благотворительности стал всеукраинский масштабный проект "Дорога до серця", который в этом году получил название "Дорога добра". Инициатива направлена на сбор средств для покупки и ремонта медицинского оборудования, а также нужд детских клиник и центров по всей Украине.

Как выглядит механизм работы проекта? Как желающие могут присоединиться к нему? Сколько удалось собрать взносов?

Принять участие в проекте могут абсолютно все, необходимо лишь приобрести кофейный напиток в особом благотворительном стаканчике на любом АЗК сети WOG и WOG CAFE. Кофе в таком стаканчике на три гривни дороже, чем в обычном.

Благодаря каждому нашему клиенту, который в то или иное время присоединился к акции, мы собрали свыше 17 млн грн.

В течение десяти лет мы ежегодно запускаем проект 1 июня. Он длится до последнего проданного стаканчика. Благодаря каждому нашему клиенту, который в то или иное время присоединился к акции, мы собрали свыше 17 млн грн. Это позволило обеспечить дорогостоящий ремонт оборудования в медучреждениях по всей стране, приобрести для них новые современные аппараты, и, что самое важное, мы можем делать это систематически.

Новая волна акции стартовала 15 июля и продлится до последнего проданного благотворительного стаканчика. Сегодня мы ставим очень масштабную цель — собрать 2,5 млн грн для приобретения комплекта оборудования для НИССХ имени Н. М. Амосова: аппарат для анестезии Leon Plus (пр-во Lowenstein, Германия), монитор пациента CSM-1901 Pro и прикроватный монитор пациента CSM-1502 Pro (пр-во Nihon Kohden, Япония).

Кто стал партнером проекта?

С первой волны акции нас постоянно поддерживает Украинская биржа благотворительности. Начиная с 2019 года проект реализуется в коллаборации с БФ "Твоя опора" и главой его опекунского совета Машей Ефросининой.

Надо отметить, что оба партнера ежегодно проходят аудит, что доказывает их честность и прозрачность. А это важнейший фактор, ведь мы понимаем всю полноту ответственности перед каждым, кто принимает участие в нашей благотворительной акции. Мы как лидер рынка убеждены, что коллаборация фондов, публичных личностей и крупного бизнеса делает благотворительность более эффективной: объединив усилия, мы получаем лучший результат.

Какова роль в проекте Маши Ефросининой и почему именно она стала лицом инициативы? Что она как публичная личность привнесла в проект?

Маша Ефросинина уже давно занимается благотворительностью и очень в этом преуспела. Она регулярно устраивает различные мероприятия, в которых задействует знаменитостей и благодаря которым ей удается собрать необходимую сумму для того, чтобы помочь детям. Вместе с БФ "Твоя опора" она помогает детским домам, а также уделяет немало внимания решению проблем детских государственных медучреждений. Поэтому абсолютно очевидно, что наши цели совпадают. А еще Маша во время путешествий по стране заезжает на WOG, где всегда берет кофе, который, кстати, очень любит и не скрывает этого.

Можете озвучить, что именно было приобретено в рамках проекта?

Как я уже говорила, за 10 лет акции нам удалось собрать свыше 17 млн грн. Это открыло возможность предоставлять более качественное лечение и спасать тысячи маленьких жизней. За эти годы новое оборудование и дорогостоящий ремонт имеющегося оснащения получили медицинские учреждения по всей стране.

Так, например, в прошлом году был приобретен УЗИ-аппарат для НИССХ имени Н. М. Амосова, благодаря которому специалисты могут вовремя диагностировать порок сердца у детей и оперативно решать проблему. Его стоимость 1,33 млн грн.

Годом ранее собранные средства были направлены на покупку оснащения для преждевременно рожденных малышей. Новое оборудование получил Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН в Киеве, а также медицинские учреждения, специализирующиеся на выхаживании рожденных раньше положенного срока детей, в Одессе, Днепре, Черновцах и Ковеле. Кроме того, современное оборудование закуплено для НИССХ им. Н. М. Амосова и трех центральных районных больниц Волынской области — Любешивской, Шацкой и Турийской.

Стоит отметить, что компания WOG покрывает все налоги и сборы. Это значит, что собранная сумма полностью передается Украинской бирже благотворительности и БФ "Твоя опора", которые закупают и ремонтируют оборудование для детских медицинских учреждений или роддомов.

Как проект будет развиваться далее? Какие публичные люди примут в нем участие?

К сожалению, из-за критического недофинансирования медучреждений, невозможности больниц самостоятельно приобретать дорогую технику, которая помогает более эффективно лечить детей, спасать их жизни, наша акция будет актуальна еще много лет. Поэтому мы призываем всех, в том числе и известных людей, присоединяться к проекту. Ведь делать добро так легко!

Существует мнение, что КСО-проекты должны быть в ДНК крупных компаний. Вы согласны с этим? Что для вас ответственный бизнес?

В современных условиях крупный бизнес не может действовать изолированно от общества, он должен быть социально ответственным, откликаться на проблемы людей и, конечно, вносить свою лепту в их решение.

Наибольшую значимость и резонанс обретают проекты КСО, которые работают на постоянной основе и вносят весомый вклад в решение важных общественных проблем. Такие проекты оказывают влияние на репутацию.

Наш проект ценен не только конечным результатом — приобретением оборудования для больниц. Он важен еще и тем, что поднимает актуальную тему и побуждает общество обратить внимание на проблему. Кроме того, мы активно привлекаем десятки тысяч людей по всей стране к участию в добром деле, объединяем их одной благородной целью.

И, как видим на примере акции "Дорога добра", КСО-проекты приносят реальный результат, который пришлось бы ждать, возможно, годами. А это непозволительно, ведь детям нужна адекватная и скорая помощь уже сейчас.