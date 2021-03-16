Элитный туризм: виды отдыха

Многолетний опыт работы, сотрудничество с международными партнерами и индивидуальный подход к каждой задаче — это ключевые факторы, которые отличают профессионалов в сфере туризма. Одними из них является Avialiga — туристическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг премиального уровня.
Специалисты этой компании занимаются:
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бронированием отелей;
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предоставлением страховки;
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организацией трансфера;
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разработкой туристических поездок и мероприятий "под ключ";
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предоставлением консультаций юриста и визового менеджера;
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регистрацией на конференции, выставки и так далее.
Отдых типа Relax
Так называются поездки, цель которых — безмятежный отдых на шикарных курортах и в роскошных пятизвездочных отелях. Лучше всего для этого подходят экзотические места, например, Мальдивы, Маврикий, Бали, Сейшельские Острова и Объединенные Арабские Эмираты.
Во всех случаях Relax-отдых позволяет отдыхающим расслабиться, лениво лежать на пляже и наслаждаться обслуживанием премиального уровня. Эксклюзивные SPA-процедуры, аюрведа, массаж горячими лавовыми камнями — это лишь небольшой перечень того, что может предложить отдых, причем не только на островах, но и в других странах.
Adventures-поездки: виды отдыха
Любителей активного времяпрепровождения, которые заказывают тур у профессионалов, ожидает множество развлечений и видов досуга:
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Поездки на роскошные горнолыжные курорты.
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Посещение тематических концертов и фестивалей.
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Шопинг по лучшим бутикам мира.
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Семейные поездки различной направленности, включая посещение знаменитых парков аттракционов — Disneyland, Legoland и других.
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Экскурсии по различным местам — Франции, Мексике, Италии, Греции и так далее.
Туристические поездки типа Discover & Upgrade
Если отдыхающие хотят совместить приятное с полезным, получить новые знания, такие поездки станут подходящим вариантом. Возможны:
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Дегустационные и гастрономические туры, позволяющие попробовать новые блюда, познать культуру определенной локации через местную кухню.
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Менеджмент-туры, целью которых является посещение различных стран для проведения тематических корпоративных мероприятий, бизнес-поездок для обучения сотрудников компании новым навыкам и так далее.
Любые поездки, включая безмятежный отдых на островах, семейные путешествия и корпоративные туры, рекомендуется доверять профессионалам. В Avialiga тур представляет собой уникальную поездку, так как каждое путешествие разрабатывается и продумывается отдельно. Агентство возьмет на себя все организационные вопросы, начиная от бронирования билетов и трансфера, заканчивая оперативным решением любых трудностей, которые могут возникнуть во время туристической поездки.