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Элитный туризм: виды отдыха

Эксклюзивные SPA-процедуры, аюрведа, массаж горячими лавовыми камнями — это лишь небольшой перечень того, что может предложить отдых, причем не только на островах, но и в других странах

Элитный туризм: виды отдыха Элитный туризм: виды отдыха

Многолетний опыт работы, сотрудничество с международными партнерами и индивидуальный подход к каждой задаче — это ключевые факторы, которые отличают профессионалов в сфере туризма. Одними из них является Avialiga — туристическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг премиального уровня.

Специалисты этой компании занимаются:

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  • бронированием отелей;

  • предоставлением страховки;

  • организацией трансфера;

  • разработкой туристических поездок и мероприятий "под ключ";

  • предоставлением консультаций юриста и визового менеджера;

  • регистрацией на конференции, выставки и так далее.

Отдых типа Relax

Так называются поездки, цель которых — безмятежный отдых на шикарных курортах и в роскошных пятизвездочных отелях. Лучше всего для этого подходят экзотические места, например, Мальдивы, Маврикий, Бали, Сейшельские Острова и Объединенные Арабские Эмираты.

Во всех случаях Relax-отдых позволяет отдыхающим расслабиться, лениво лежать на пляже и наслаждаться обслуживанием премиального уровня. Эксклюзивные SPA-процедуры, аюрведа, массаж горячими лавовыми камнями — это лишь небольшой перечень того, что может предложить отдых, причем не только на островах, но и в других странах.

Adventures-поездки: виды отдыха

Любителей активного времяпрепровождения, которые заказывают тур у профессионалов, ожидает множество развлечений и видов досуга:

  • Поездки на роскошные горнолыжные курорты.

  • Посещение тематических концертов и фестивалей.

  • Шопинг по лучшим бутикам мира.

  • Семейные поездки различной направленности, включая посещение знаменитых парков аттракционов — Disneyland, Legoland и других.

  • Экскурсии по различным местам — Франции, Мексике, Италии, Греции и так далее.

Туристические поездки типа Discover & Upgrade

Если отдыхающие хотят совместить приятное с полезным, получить новые знания, такие поездки станут подходящим вариантом. Возможны:

  • Дегустационные и гастрономические туры, позволяющие попробовать новые блюда, познать культуру определенной локации через местную кухню.

  • Менеджмент-туры, целью которых является посещение различных стран для проведения тематических корпоративных мероприятий, бизнес-поездок для обучения сотрудников компании новым навыкам и так далее.

Любые поездки, включая безмятежный отдых на островах, семейные путешествия и корпоративные туры, рекомендуется доверять профессионалам. В Avialiga тур представляет собой уникальную поездку, так как каждое путешествие разрабатывается и продумывается отдельно. Агентство возьмет на себя все организационные вопросы, начиная от бронирования билетов и трансфера, заканчивая оперативным решением любых трудностей, которые могут возникнуть во время туристической поездки.

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