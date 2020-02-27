Эмоциональная рациональность: за что покупатели выбирают бизнес-седан Toyota Camry?

Безошибочная узнаваемость

Седан Toyota Camry с заводским индексом XV70 не перепутать ни с одним другим автомобилем марки! Если многие другие производители в стремлении привести стилистику модельного ряда к единому знаменателю ступают на шаткий лед клонирования, то Camry индивидуальна и похожа, скорее, на саму себя, чем на любую другую Тойоту.

Да и сам по себе облик Camry мало кого оставит равнодушным. Всем своим видом автомобиль излучает напор, основательность и надежность, подчеркивая статус владельца — все то, что ценят знающие себе цену люди, которые и являются целевой аудиторией Camry. А если доукомплектовать автомобиль опциональным обвесом из арсенала фирменных аксессуаров Modellista, то во внешности отчетливо проступит динамика.

Салон во всем соответствует заданному настроению. Мягкий пластик, удобные сиденья и отделка "под дерево" соседствуют с развернутой к водителю центральной консолью и удобным рулем с вынесенными на спицы клавишами управления мультимедийной системой.

У нас на тесте оказалась топ-версия Premium, которая щеголяет цветным 7-дюймовым дисплеем бортового компьютера, а пассажирам второго ряда, как и подобает седану бизнес-класса, предлагает отдельный пульт повышения комфорта: подогрев сидений, регулировку наклона спинок и интенсивности обдува климатической установки.

Движущая сила

Под кузовом скрывается модульная платформа Toyota New Global Architecture. Оптимизированная силовая структура, увеличение доли высокопрочных сталей — вот ее ключевые особенности, а применительно к Camry платформа TNGA означает еще и удлинение колесной базы на 50 мм.

А вот двигатель давно и хорошо известен. Прекрасно себя зарекомендовала на наших просторах знакомая по Camry предыдущего поколения атмосферная "четверка" 2.5 Dual VVT-i. Ее отдачи (181 л.с. и 231 Нм) вполне достаточно для комфортного перемещения в городском трафике и на загородных шоссе, а хочешь ускориться — к твоим услугам спортивный режим шестиступенчатого "автомата". Распределенный впрыск и отсутствие турбонаддува означают высокую надежность и доступное обслуживание.

Для тех же, кто жаждет высоких технологий, в гамме Camry есть гибридная версия. Ее силовая установка — 2,5-литровый бензиновый мотор в связке с электродвигателем — обладает суммарной отдачей 218 л. с. Электромотор помогает на разгонах, поэтому Camry Hybrid динамичнее: 8,3 сек. до 100 км/ч против 9,7 сек. у бензиновой версии. При этом заявленный расход топлива в городском цикле — менее 5,2 л/100 км. Впечатляет!

Трансформация характера

Прежде Camry ценилась за комфорт, надежность и высокую ликвидность, а вот драйвом не отличалась. Теперь все иначе: в нынешнем поколении этот бизнес-седан придется по нраву и активным водителям. Повороты машине даются легко, крены неощутимы, а переехавший на рулевую рейку гидроусилитель генерирует приятную тяжесть на руле. Toyota Camry рулится! И делает это с удовольствием. Для привыкших к вальяжности предыдущих поколений управляемость нынешней Camry станет приятным сюрпризом.

Особенно радует, что, став более азартной в управлении, Toyota Camry ничуть не утратила в комфорте. По неровной дороге автомобиль не едет — он словно плывет, тщательно изолируя пассажиров от ям и стыков полотна. Раскачка на неровностях практически отсутствует, а уровень шума в салоне остается минимальным. Удобные сиденья с удачным профилем заботливо обнимают водителя и пассажиров, настраивая на долгое путешествие.

Четыре уровня рациональности

Оснащение — единственный аспект Camry, где всецело властвует рациональность. Поднимаясь вверх по комплектациям от Comfort до топовой Premium (всего их четыре), можно сконфигурировать машину под собственные потребности.

Приятно, что даже покупатель базовой версии не будет чувствовать себя обделенным, ведь уже со старта Camry предлагает светодиодную оптику и фары головного света, двузонный климат-контроль, медиасистему с сенсорным дисплеем (7 дюймов), подогрев передних сидений. Руль и селектор трансмиссии обшиты кожей. В переднем и заднем бампере установлены парковочные сенсоры.

Elegance и Prestige — это переход от разумной достаточности к полноценному комфорту. Появляются кожаный салон и электрорегулировки передних сидений, а начиная с Prestige еще и бесключевой доступ комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense: предупреждение фронтальных столкновений, слежение за дорожными знаками и разметкой.

Ну а в максимальной комплектации Premium бизнес-седан превращается в настоящую лаунж-зону. Тут тебе и трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой для задних пассажиров, навигация и акустика JBL с сабвуфером.

Вердикт

Мало какой бизнес-седан на украинском рынке обладает такой же сбалансированностью потребительских качеств, какую предлагает Toyota Camry. Дизайн, техническая начинка, оснащение, удачное сочетание плавности хода и управляемости — все работает на создание образа представительного и комфортабельного автомобиля, который в соответствии со своим позиционированием способен выполнять несколько функций одновременно.

И этим объясняется устойчивая популярность Camry в своем сегменте. Автомобиль успешно продается, невзирая на кризисы и изменения рыночной конъюнктуры.