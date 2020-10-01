"Энергоатом" впервые начал поставлять электроэнергию в Молдову

1 октября 2020 года, ГП "НАЭК "Энергоатом" впервые провело экспортную поставку произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Молдову.

Как сообщает пресс-служба компании, в эту страну в течение октября будет экспортировано 14 900 МВт·ч электрической энергии.

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В "Энергоатоме" отмечают, что Молдова стала для предприятия новым и перспективным направлением экспортных поставок электрической энергии.

"Этот первый шаг послужит налаживанию долгосрочного сотрудничества, что будет способствовать надежному энергообеспечению соседствующих с Украиной стран в юго-западном направлении", — говорится в сообщении.

В тоже время, ГП "НАЭК "Энергоатом" прорабатывает дополнительные возможности экспорта собственной продукции в страны северной Европы и Прибалтики.

25 сентября 2020 года Энергоатом-Трейдинг реализовал на ТБ "Украинская энергетическая биржа" 14 900 МВт·ч электроэнергии базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1017 грн/МВт·ч (без НДС).

Период отпуска/отбора электроэнергии: 1 — 31 октября 2020 года.

Согласно условиям контракта, эта электроэнергия предназначена для продажи и/или поставки за пределы Украины. При этом, покупатель должен самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.

Напомним, 30 сентября ГП "НАЭК "Энергоатом" подписала с американской Westinghouse Electric Company контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС.