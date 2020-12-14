Эра дешевых продуктов закончилась: глава HD-group о трендах в продуктовой отрасли (ВИДЕО)

Среди сегодняшних трендов в пищевой индустрии — глобальное повышение цен на продукты, фокус на безопасность и качество упаковки продукции, а также большая переработка и продление сроков ее хранения ради экономии времени. Об этом в интервью для "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" заявил генеральный директор компании HD-group Борис Шестопалов.

По его словам, не стоит преувеличивать влияние пандемии на трансформацию бизнеса, однако ситуация в мире определенно задала некоторый темп текущим изменениям.

"Если говорить о продуктовой отрасли, здесь пандемия скорее ускорила тренды, сместила фокус на повышение качества упаковки продукции, продление сроков ее хранения, безопасности и экономии времени. Это глобальный тренд, нельзя говорить, что он начался с именно с пандемии. Он демонстрирует изменение потребительских предпочтений и даже стиля жизни", — отмечает Шестопалов.

Он поясняет, что на полках наших супермаркетов можно наблюдать категории свежих продуктов с достаточно коротким сроком хранения или с потребностью в значительной переработке в домашних условиях: "Это ярко демонстрирует незначительную стоимость в нашей стране такого бесценного ресурса как время".

Однако на полках любых западных супермаркетов больше всего продуктов замороженных, хорошо переработанных, что приводит к минимизации времени, необходимого для приготовления их дома.

Также гендиректор HD-group рассказал, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в сентябре констатировала значительное подорожание зерновых продуктов и подсолнечного масла.

"Это своего рода драйвер роста целой линейки продуктов питания. Мне кажется, что эра дешевых продуктов закончилась, идут глобальные изменения", — подчеркивает Шестопалов.

По его мнению, так или иначе это происходит из-за роста благосостояния и численности населения. Влияют и климатические изменения, которые приводят к увеличению засушливых территорий — прежде всего в Европе, поэтому мы можем увидеть это и в Украине, что приводит к ухудшению урожайности. Спрос на продукты повышается в том числе и из-за пандемии.

Шестопалов прогнозирует, что в данном случае проявятся два тренда: неуклонный рост цен на сельскохозяйственную продукцию и развитие технологий, связанных как с повышением урожайности, так и с сохранением уже собранного урожая — то есть с сохранением произведенных продуктов питания.