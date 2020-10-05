Почему пищепром — одна из самых перспективных для инвесторов отраслей в Украине

Таковы результаты секторального анализа украинской экономики, проведенного Офисом Национального инвестиционного совета. По словам руководителя Офиса Ольги Магалецкой, анализ проводился на основе показателей динамики объемов реализованной продукции, капитальных инвестиций и чистой прибыли предприятий. Пищепром за предыдущие девять лет, по подсчетам Офиса, увеличил капитальные инвестиции в 3,3 раза, а чистая прибыль отрасли возросла почти в 46 раз. К тому же прибыль пищепрома за 2019 год превысила среднегодовой показатель отрасли за 2010-2018 годы в 11,9 раза.

Продолжает развиваться пищевая промышленность и в пандемийном 2020 году. После ситуативного снижения показателей по выпуску пищевых продуктов в марте-мае текущего года отрасль стала наверстывать упущенное: в июне индекс промпродукции составил 101,5%, а в июле возрос до 105% (против аналогичных периодов прошлого года, по данным Госстата). При этом объемы производства, например, наиболее популярных круп выросли за январь-июль в натуральном выражении на 33%, а масла подсолнечного рафинированного — на 27%. Прирост производства по отдельным позициям достигал 47-118%, в частности, в производстве замороженных свиных туш и полутуш, рыбного филе вяленого и соленого, картофеля приготовленного (включая чипсы), орехов приготовленных и др.

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Неслучайно 18 предприятий отрасли вошли в топ-200 компаний Украины по доходам за 2019 год с совокупной выручкой около 173 млрд грн. Седи крупнейших оказались МХП, "Рошен", "Нестле Украина", "Сандора", "Карлсберг Украина", "ОптимусАгро Трейд", "Кока-Кола Бевериджиз Украина", "Абинбев Эфес Украина", "Дельта Вилмар Украина", "Олсидз Блек Си", "Монделис Украина", "Фуд Девелопмент", "Оболонь" и др. В основном это предприятия по производству растительного масла, напитков, кондитерских изделий и куриной продукции. Кстати, половина лидеров пищепрома принадлежат зарубежным компаниям. К тому же почти все 18 крупнейших предприятий оказались весьма прибыльными по итогам года: их суммарная прибыль превысила 14 млрд грн.

Пищевая промышленность продолжает успешно осваивать капитальные инвестиции. Более того, доля поступлений в пищепром по итогам первой половины 2020-го возросла вопреки коронакризису до 6% от капиталовложений в украинскую экономику в целом и до 15,6% от общепромышленных объемов (против 5% и 12,5% соответственно в 2019-м). Правда, в абсолютном размере приток инвестиций в основные средства пищепрома в нынешнем году заметно уменьшился — до 9,9 млрд грн за первые шесть месяцев. Лидерами среди регионов страны по освоению капитальных инвестиций стали Винницкая область, Киев и Днепропетровская область. Суммарно они привлекли 39% всех поступлений в отрасль.

Привлекательность пищевой промышленности инвесторы объясняют сравнительно высокой рентабельностью переработки аграрного сырья в Украине. Некоторые эксперты даже заявляют о возможности получить существенный прирост чистой прибыли в ряде сегментов отрасли уже на следующий год после наращивания капитальных инвестиций.

Проявляют активность в украинском пищепроме и иностранные инвесторы. Только за первые три месяца 2020 года в капитал предприятий отрасли пришло $7,1 млн, или 7,7% от поступлений во всю отечественную промышленность. В общей сложности в пищепроме сейчас сосредоточено почти $3 млрд иностранных инвестиций, и Нацбанк продолжает фиксировать новые поступления. Наибольшие суммы прямых инвестиций сконцентрированы сейчас в производстве растительного масла, животных жиров, напитков, а также мяса и мясных продуктов — по $307-399 млн (по состоянию на 31.03.2020 года, согласно данным НБУ).

В пищепроме сейчас сосредоточено почти $3 млрд иностранных инвестиций

Инвесторы, особенно иностранные, предпочитают вкладывать в те предприятия, которые производят продукцию с высоким экспортным потенциалом. Так, инвесткомпания Horizon Capital сфокусирована на "быстро растущих, ориентированных на экспорт компаниях, которые используют конкурентоспособную платформу Украины для получения глобальных доходов на международном рынке". И одним из четырех ее приоритетов является как раз пищевая отрасль. Фонд компании EEGF III готов проинвестировать предпринимателей в размере от $5 до $20 млн. А инвесткомпания InVenture в интересах стратегического инвестора рассматривает сейчас покупку предприятий в сфере пищевого производства (макаронные изделия, мука, растительное масло, овощные консервы, кондитерские изделия, чипсы). Сумма возможных инвестиций — от $0,5 до $5 млн.

Среди знаковых инвестиционных проектов 2020 года в отрасли — финальная стадия строительства завода по переработке зерна кукурузы на муку и крупу в Винницкой области (с. Демковка). Объем инвестиций в голландско-украинский проект составил $14 млн. Компания "Дакса Бунге Украина" уже достраивает завод. Его плановая мощность — переработка 100 тыс. тонн кукурузы в год. При этом около 80% продукции предполагается отправлять на экспорт. Производитель рассчитывает, что основными потребителями продукции будут международные корпорации Nestle, Heineken и др.

Примером инвестиций в географическую экспансию стала покупка группой компаний HD-group с запорожскими корнями Черновицкого хлебокомбината. В результате сделки группа расширила сеть сбыта хлебобулочной продукции на 1,5 тыс. торговых точек на западе Украины. Надо полагать, хлебокомбинат был приобретен в рамках курса на консолидацию и расширение ресурсов HD-group, заявленного в начале 2020 года и фондированного в объеме $20 млн.

Сейчас в пищевой промышленности реализуется около 50 инвестпроектов, большая часть которых должна завершиться уже в 2021 году

Яркими примерами, подтверждающими отраслевые тренды нынешнего года, стали также: инвестирование компанией "Элит-Ойл" почти $4 млн в строительство завода по переработке зерна масличных культур на Сумщине; модернизация компанией "Дельта Вилмар Украина" цеха по производству жиров и пакетированной масложировой продукции в порту Южный; запуск компанией АВК новой кондитерской фабрики в Днепропетровской области мощностью 1,8 тыс. тонн продукции в месяц; создание предприятием "Бонифрут" инновационного польско-украинского производства по заморозке ягод и фруктов на Тернопольщине и ряд других проектов.

Сейчас в пищевой промышленности реализуется , по оценкам экспертов, около 50 инвестпроектов, большая часть которых должна завершиться уже в 2021 году. В частности, в следующем году фермерское хозяйство "Гадз" планирует открыть завод по производству соков и детского питания в Тернопольской области. Проектная производительность предприятия — 3 тонны продукции в час. Оборудование итальянское, соглашение на его поставку, заверяет фермер, уже подписано. А на Черкасчине компания Potato Agro обещает запустить завод по выпуску картофеля фри. "Киевхлеб" анонсировал инвестиции в размере 100 млн грн в модернизацию производства и расширение ассортимента хлебобулочной продукции.

Как отмечают аналитики, большинство инвестиционных проектов в пищепроме расчетной стоимостью до 50 млн грн. Но есть предпосылки к тому, что аппетиты и реальные расходы на питание инвесторов украинского пищепрома в ближайшем будущем возрастут.