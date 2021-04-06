Фен для волос: подбираем модели для салона, для дома и в дорогу

Фен для волос — это не только устройство для сушки прядей, но и надежный помощник, который справится практически с любой стильной укладкой. Конечно, потребуется определенная сноровка, чтобы придать прикорневой объем, выровнять или завить пряди. Но в интернете есть немало бесплатных мастер-классов, которые помогут справиться с выполнением стайлинга разного уровня сложности. Полученные знания будут полезными только при верном подборе прибора. Сочетание салонной стрижки, необходимых навыков и фена, который соответствует вашему типу волос и условиям применения — это залог достойного результата.

Все предлагаемые приборы входят в такие группы:

Профессиональные. Не следует считать, что этот вариант наилучшим образом подходит для домашнего применения. Потребителей привлекает высокая скорость сушки, наличие разных температурных режимов, включение в набор большого количества насадок. Но из-за высокой мощности профессиональные варианты потребляют много электроэнергии, а расположение кнопок отвечает требованиям парикмахеров и стилистов. Высокий уровень мощности (1,8-2,5 кВт) часто становится основным критерием в пользу покупки. Но от этого показателя зависит температура воздушного потока, а силу его подачи определяет уровень производительности, который составляет от 69 до 84 м3/ч. Чем выше производительность, тем меньше расход электроэнергии.

Бытовые. Такие фены укомплектованы всем необходимым для формирования прически. Среди обязательных параметров отметим наличие хотя бы двух температурных режимов и возможность обдува холодным воздухом. Некоторые изготовители включают в набор целый ряд насадок разной формы. Прежде чем купить такой вариант, ознакомьтесь с их предназначением и определите уровень необходимости. На сайте мультирегионального магазина MAKEUP можно купить фен для волос с практичными, многофункциональными насадками — концентратором для направления потока воздуха, структурирования прядей, а также диффузором для создания прикорневого объема и формирования волн. Для сухих и ломких прядей потребуется модель мощностью до 1,3 кВт. При короткой стрижке этот показатель не должен превышать 1,5-1,6 кВт. Чем выше мощность, тем длиннее и плотнее должны быть локоны. Среди дополнительных функций полезными будут в строенный тепловой датчик, который следит за уровнем влажности прядей, а также ионизация, препятствующая накоплению статического электричества.

Дорожные. Используются в походных условиях, поэтому отличаются небольшим весом и часто дополняется чехлом или футляром для транспортировки. Большая часть моделей имеет мощность 1,5-1,6 кВт. Необходимые элементы комплектации — складная ручка, петелька для подвешивания, встроенный ионизатор, шнур длиной 1,8-2 м.

Правильно подобранный фен для волос позволяет создавать элегантные, оригинальные укладки, а значит ваш ежедневный образ будет безупречным.