Валентина Дячук, финдиректор ТEDIS о корпоративной культуре украинской компании

Компания в 2014-2015 годах вложила более 100 млн грн в собственные IT-разработки. Какие это были решения и как они отразились на экономике предприятия?

В 2015 году компания "ТEDIS Украина" внедрила SAP. Если сравнивать SAP с программой 1С, то, конечно, это более прозрачная и понятная программа, в которой ничего нельзя изменить, все процессы завязаны на разделении обязанностей, т. е. один человек не может и отпустить товар, и внести прайс. Чтобы все процессы работали, компания решила вложиться в программу SAP, которая, по нашим данным, более эффективна, чем 1С.

Многие эксперты называют табачный сегмент одним из наиболее дисциплинированных налогоплательщиков. Как удается выдерживать такую финансовую дисциплину?

Мы считаем оплату налогов важной социальной функцией. Мы являемся одним из бюджетообразующих предприятий в ряде областей Украины. С 2015 по 2019 год компания оплатила более 7 млрд грн налогов. Если мы говорим о стоимости пачки сигарет, то в ней себестои­мость составляет только 20%, остальные 80% — налоги, которые платятся в бюджет страны.

Украина находится в глобальном тренде снижения объемов потребления табачных изделий. Что у вас предпринималось для повышения операционной эффективности?

Рынок табака в Украине падает в объемах. По нашим подсчетам, в этом году это падение составит 9%. Даже если мы растем в денежном выражении, то исключительно за счет ежегодного повышения налогов. Что же делать со снижающимися объемами и с тем, что компания действительно недополучает выручку? Будучи дистрибьютором, могу вам точно сказать, что никакими операционными расходами и экономией нельзя перекрыть тот объем, который ты теряешь. Мы хотим стать дистрибьютором и в других направлениях, потому что такого дистрибьюторского бизнеса, как у ТEDIS, нет ни у одной другой компании в Украине.

Название ТEDIS расшифровывается как Total (полное покрытие территории страны), Efficiency (эффективность), Distribution (дистрибуция), Innovation (инновационность), Service (сервис). Прокомментируйте, как в компании реализован каждый из этих критериев?

ТEDIS — удивительная компания. Я пришла в ТEDIS из корпоративного бизнеса и проработала здесь 20 лет. Это моя первая украинская компания. Конечно, я много читала о ней, но то, что я увидела, меня поразило. В нашей компании существует особенная корпоративная культура. Это культура украинской компании. Потому что одно дело, когда тебе спускается американская или английская культура, и совсем другое, когда есть своя внутренняя культура, как у ТEDIS. Это очень важно.

Компания создавалась с учетом эффективности процессов. Быть дистрибьютором и не быть эффективным — в таких условиях выжить невозможно. Если говорить об инновациях, то когда я пришла сюда, мое рабочее место практически ничем не отличалось от рабочего места в MSD или KimberlyClarck. Это новые компьютеры, десктопы, совершенные системы. Если мы не будем инновационными, то проиграем. При этом нам еще есть куда расти.

Что важно помнить CFO, когда он работает в дистрибьюторской компании? Каковы миссия и ценности компании и как они обуславливают работу финансового департамента?

Я уже упоминала о культуре компании и о миссии в целом. Да, они есть, и они культивируются. Сотрудники — это наша главная ценность. Какую культуру исповедую я как финансовый директор? Считаю, что важнее команды ничего нет. И самое высшее достижение в моей жизни — это развитие команды и когда твои подчиненные, которых ты вырастил, перерастают тебя. Для меня самое важное в работе, чтобы команда была мотивирована, чтобы у каждого горели глаза.