ФК "Шахтер" запускает первый в Украине клубный телеканал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал ФК "Шахтер" лицензию на кабельное вещание телеканала FCSD, сообщает Detector.media.

Как заявил представитель футбольного клуба, FCSD станет первым футбольным клубным телеканалом в Украине. Канал будет вещать круглосуточно и транслировать матчи "Шахтера", включая архивные (клуб имеет видеоархив за 20 лет), до- и послематчевую аналитику, интервью с игроками, репортажи о жизни футбольной команды.

Несмотря на то, что канал "Шахтера" не входит в "Медиа Группу Украина", которая имеет три собственных футбольных канала, и является отдельным проектом, он имеет с медиагруппой общего владельца — Рината Ахметова.

Дистрибуцией и монетизацией клубного канала будет заниматься коммерческий отдел ФК "Шахтер".

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По информации издания, FCSD будет доступен в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Также канал будет распространять контент на официальный сайт ФК Шахтер.

Канал планирует получать деньги от провайдеров, а также за счет подписки и спонсоров. Телеканалу выдали лицензию на 10 лет.

Напомним, в декабре​ 2019​ года телеканал "Украина 24" начнет свое круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv.