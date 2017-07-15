Фонд гарантирования продает акции "Мотор Сичи" и облигации "Фоззи Фуд"

15 июля 2017, 10:17
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Активы крупных предприятий находились на балансах неплажтежеспособных банков Форум и Финансы и Кредит

Фонд гарантирования продает акции Увеличить картинку

Фонд гарантирования выставил на продажу акции производителя авиадвигателей "Мотор Сич" и облигации ритейлера "Фоззи-Фуд". Об этом говорится на сайте Фонда.

"28 июля на "Украинской бирже" состоятся аукционы по продаже акций АО "Мотор Сич". Отдельными лотами на открытые торги выставлено два пакета простых именных акций — 10 200 и 9188 штук соответственно. Кроме того, на открытые торги выставлено 28 000 шт корпоративных облигаций ООО "Фоззи-Фуд" с датой погашения — 1 октября 2017 года", — говорится в сообщении.

Начальная цена двух пакетов акций "Мотор-Сичи" составляет 43,5 млн грн. Облигации "Фоззи Фуд" в Фонде оценили в 37,8 млн грн. Организаторами торгов станут торговцы ценными бумагами "Инвестиционный капитал Украина" ("Мотор Сич") и "Драгон Капитал" (Фоззи Фуд). Обе компании в конце прошлого года прошли квалификационный отбор Фонда среди третьих лиц по направлению деятельности "брокерские услуги по продаже ценных бумаг".

Как отмечают в Фонде гарантирования, первые успешные торги по продаже ценных бумаг с балансов банков, которые ликвидируются состоялись 10 июля. Тогда акции ПАО "Центрэнерго" (199 470 шт) были проданы за почти 2,130 млн грн, а 11652 акции ПАО "Укрнафта" продали за 3,46 млн грн. Аукционы тоже проходили на" Украинской бирже".

Кроме торгов по активам "Мотор Сичи" и "Фоззи Фуд" 28 июля состоится более 20 аукционов. Среди самых примечательных лотов - акции компаний "Галичфарм", "Ужгородский Турбогаз", "Кременчукм'ясо" и "Ривнеоблэнерго".

По материалам: "Дело"
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Теги: фонд гарантирования вкладов , аукцион , fozzy group

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