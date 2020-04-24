Фонд гарантирования снова выставил на продажу одесский бизнес-центр Имэксбанка (ФОТО)

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выставил на открытые торги нежилое помещение, находящееся на балансе АО "Имэксбанк" общей площадью 12 тысяч 101,4 квадратных метров, и более 500 единиц основных средств.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, этот объект находится в залоге НБУ, он уже неоднократно выставлялся на торги, в том числе через ProZorro.Продажи, но не был выкуплен.

Торги состоятся 27 апреля 2020 года по английской модели аукциона на площадке FFN (ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн"). Помещение расположено по адресу: город Одеса, проспект Гагарина, 12 А, в центре города в парковой зоне с выходом в сквер Ботанический треугольник.

Начальная цена лота — 221,39 млн грн.

Конечный срок приема заявлений — 26 апреля 2020 года до 19:00 по киевскому времени.

Более подробную информацию, в том числе публичный паспорт актива с описанием выставленного на продажу имущества, можно посмотреть на интернет-портале Фонда гарантирования torgi.fg.gov.ua или на официальном сайте ФГВФЛ.

Также ознакомиться с условиями аукциона можно на странице организатора торгов www.ffncorp.com для зарегистрированных участников торгов (аукциона) и в комнате банка.

Напомним, Имэксбанк был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. По состоянию на начало 2017 года вкладчиками банка получены 4,16 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 27 января ввел временную администрацию в это финучреждение.

21 мая 2015 года Нацбанк 21 мая принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного Имэксбанка.

В январе 2017 года Главное следственное управление Национальной полиции объявило о подозрении экс-главе правления Имэксбанка Юрию Грамматику. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного части 5 статьи 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

Имэксбанк контролировался экс-депутатом Верховной Рады от Партии регионов Леонидом Климовым.