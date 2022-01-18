Forbes признал фармацевтическую компанию «Фармак» одним из лучших работодателей Украины

Авторитетное издание Forbes и сайт поиска работы Work.ua определили лучших работодателей Украины. В топ-50 вошли такие компании, как "Фармак", JTI, SoftServe, Fozzy Group и другие.

Чтобы составить рейтинг, жюри оценивало компании по 23 показателям, которые соответствовали таким 8 критериям:

1. Репутация и лояльность – готовность работников рекомендовать свою компанию близким.

2. Вознаграждение – уровень заработной платы за месяц работы после вычета всех налогов.

3. Условия труда — график работы, количество больничных и продолжительность отпуска, атмосфера в коллективе, безопасность на рабочем месте и т. д.

4. Социальный пакет – количество дополнительных бонусов (медицинское страхование, оплата некоторых расходов, бесплатное обучение на семинарах и тренингах).

5. Прозрачность – наличие отчетности и важной информации о компании в публичном доступе.

6. Карьерные перспективы – оценка сотрудниками возможности профессионального роста в рамках компании.

7. Чувство безопасности – общий уровень заботы, которую компания проявляет к своим сотрудникам.

8. Другие факторы – порядок оформления на работу, официальность и своевременность выплат и т. д.

Всего авторы исследования опросили более 25 тысяч человек, то есть каждого 400-го работника страны. Общая оценка формировалась на основе результатов опроса (60 %), информации из публичных источников (20 %) и мнений экспертов по поиску рабочей силы (20 %).

"Гордимся тем, что вошли в топ-50 лучших работодателей Украины по версии Forbes. Философия нашей компании состоит в том, что каждый работник "Фармак" — это не просто наемный специалист, но и член одной большой семьи, о которой мы очень заботимся. Поэтому присутствие в таких рейтингах — дополнительный показатель того, что нам это удается", — отметила Виктория Кондрашихина, директор по управлению персоналом компании «Фармак».

СПРАВКА:

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины.* В продуктовом портфеле компании более 400 лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90 % прибыли. Всего с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40 %. Сегодня продукция компании представлена ​​более чем в 40 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и т. д.

"Фармак" входит в топ-25 инновационных компаний, он признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем**.

В начале 2022 года "Фармак" представил виртуальную экскурсию на собственное производство. Видео можно просмотреть по ссылке.

* По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research по состоянию на октябрь 2021 года.

** По данным рейтингов издания "Власть денег" (2020 г.), «РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах» (2021), «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» (2021).