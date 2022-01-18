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Тип
PR
Категория
Бизнес
Дата публикации

Forbes признал фармацевтическую компанию "Фармак" одним из лучших работодателей Украины

Forbes признал фармацевтическую компанию «Фармак» одним из лучших работодателей Украины
Forbes признал фармацевтическую компанию «Фармак» одним из лучших работодателей Украины

Авторитетное издание Forbes и сайт поиска работы Work.ua определили лучших работодателей Украины. В топ-50 вошли такие компании, как "Фармак", JTI, SoftServe, Fozzy Group и другие.

Чтобы составить рейтинг, жюри оценивало компании по 23 показателям, которые соответствовали таким 8 критериям:

1. Репутация и лояльность – готовность работников рекомендовать свою компанию близким.

2. Вознаграждение – уровень заработной платы за месяц работы после вычета всех налогов.

3. Условия труда — график работы, количество больничных и продолжительность отпуска, атмосфера в коллективе, безопасность на рабочем месте и т. д.

4. Социальный пакет – количество дополнительных бонусов (медицинское страхование, оплата некоторых расходов, бесплатное обучение на семинарах и тренингах).

5. Прозрачность – наличие отчетности и важной информации о компании в публичном доступе.

6. Карьерные перспективы – оценка сотрудниками возможности профессионального роста в рамках компании.

7. Чувство безопасности – общий уровень заботы, которую компания проявляет к своим сотрудникам.

8. Другие факторы – порядок оформления на работу, официальность и своевременность выплат и т. д.

Всего авторы исследования опросили более 25 тысяч человек, то есть каждого 400-го работника страны. Общая оценка формировалась на основе результатов опроса (60 %), информации из публичных источников (20 %) и мнений экспертов по поиску рабочей силы (20 %).

"Гордимся тем, что вошли в топ-50 лучших работодателей Украины по версии Forbes. Философия нашей компании состоит в том, что каждый работник "Фармак" — это не просто наемный специалист, но и член одной большой семьи, о которой мы очень заботимся. Поэтому присутствие в таких рейтингах — дополнительный показатель того, что нам это удается", — отметила Виктория Кондрашихина, директор по управлению персоналом компании «Фармак».

СПРАВКА:

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины.* В продуктовом портфеле компании более 400 лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90 % прибыли. Всего с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40 %. Сегодня продукция компании представлена ​​более чем в 40 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и т. д.

"Фармак" входит в топ-25 инновационных компаний, он признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем**.

В начале 2022 года "Фармак" представил виртуальную экскурсию на собственное производство. Видео можно просмотреть по ссылке.

* По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research по состоянию на октябрь 2021 года.

** По данным рейтингов издания "Власть денег" (2020 г.), «РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах» (2021), «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» (2021).

Автор:
Светлана Манько