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Форум "Бізнес без паперу" об’єднає найкращий цифровий досвід українських компаній

Вже третій рік поспіль Форум збирає представників держави та лідерів ринку з різних індустрій

Форум "Бізнес без паперу" об’єднає найкращий цифровий досвід українських компаній Форум "Бізнес без паперу" об’єднає найкращий цифровий досвід українських компаній

19 та 23 листопада в Києві відбудеться третій всеукраїнський форум "Бізнес без паперу". Організатор — сервіс цифрових рішень для бізнесу "Вчасно" у партнерстві з LIGA360. 

Вже третій рік поспіль Форум збирає представників держави та лідерів ринку з різних індустрій для обміну успішними цифровими кейсами. Цьогоріч захід відбуватиметься в двох форматах: онлайн — 19 листопада та онлайн+офлайн — 23 листопада. 

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Форум поділений на три блоки: швидкий старт, цифровий злет для бізнесу та новий рівень діджиталізації. Відвідувачі отримають дієві інструменти, з якими легко пройти шлях від впровадження першого електронного сервісу до масштабування на всі процеси компанії.  

Представники держави розкажуть, зокрема, про прозорість надання державних послуг та зручні цифрові сервіси для бізнесу. Лідери ринку поділяться власним досвідом впровадження електронного документообігу, роботи з цифровими касами, помилками та інсайтами на шляху від ідеї діджиталізації до масштабування бізнесу.  

Під час панельних дискусій учасники обговорять, зокрема, такі "гарячі" теми:

  • Понад рік із ПРРО: перспективи та підводні камені
  • Впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН): досвід використання та наступні кроки держави

Серед спікерів Форуму:

  • Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України
  • Ігор Дядюра, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Фарід Сафаров, директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Мінінфраструктури
  • Надія Васильєва, директорка Інституту Цифрової трансформації. Член наглядової ради ДП "Прозорро.Продажі"
  • Володимир Ігонін, Адвокат, Партнер "Василь Кісіль і Партнери"
  • Ольга Таранова, Product Director компанії ЛІГА:ЗАКОН
  • Артем Биковець, CEO / Organizational & Agile Coach at Simplesense
  • Наталія Ковальова, керівниця торгівельного майданчика Zakupki.Prom
  • Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу "Вчасно"
  • Анна Комарова, керівниця сервісу "Вчасно.Каса"

Ознайомитися з повною програмою та придбати квиток можна за посиланням 

Форум "Бізнес без паперу" — від ідеї до масштабування на всі процеси в компанії!

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