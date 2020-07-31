Форум МСП "Перезагрузка 2020" пройдет в Киеве 4 сентября

4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City пройдет Форум МСП "Перезагрузка 2020". Участники мероприятия — представители малого и среднего бизнеса, а также 40 известных в мире спикеров предпринимательства.

Главная цель Форума — помочь малому и среднему бизнесу определить перспективные направления в мире, который стремительно меняется, вооружиться необходимыми знаниями и инструментами, вдохновившись на мощный старт.

Для кого Форум?

• Для владельцев бизнеса, которые хотят развивать свое дело.

• Для менеджеров и руководителей ключевых направлений.

• Для новичков, у которых есть идея.

Участники Форума соберутся, чтобы получить советы из первых рук о том, как пройти полный путь от возникновения идеи до организации функционирующего бизнеса. Где искать финансирование? Какие сферы будут расти во время кризиса? Как собрать эффективную команду? Опытные и успешные предприниматели и руководители компаний потратили долгие годы на поиск ответов на эти вопросы и теперь готовы делиться знаниями.

Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture;

Константин Евтушенко, Управляющий партнер UNIT.City;

Доминик Пиоте, CEO UNIT.City;

Андрей Слабинский, Директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики;

Наталья Морозова, CEO Havas Creative Group Ukraine;

Борис Шестопалов, Совладелец и CEO HD-group, основатель GFS group;

Евгений Мокин, Основатель, CEO в Median ads;

Организатор Форума МСП "Перезагрузка 2020" — Киевский международный экономический форум.

Подробная информация о спикерах и панельные дискуссии Форума доступна ТУТ.