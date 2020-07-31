Форум МСП "Перезагрузка 2020" пройдет в Киеве 4 сентября

4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City пройдет Форум МСП "Перезагрузка 2020". Участники мероприятия — представители малого и среднего бизнеса, а также 40 известных в мире спикеров предпринимательства.
Главная цель Форума — помочь малому и среднему бизнесу определить перспективные направления в мире, который стремительно меняется, вооружиться необходимыми знаниями и инструментами, вдохновившись на мощный старт.
Для кого Форум?
• Для владельцев бизнеса, которые хотят развивать свое дело.
• Для менеджеров и руководителей ключевых направлений.
• Для новичков, у которых есть идея.
Участники Форума соберутся, чтобы получить советы из первых рук о том, как пройти полный путь от возникновения идеи до организации функционирующего бизнеса. Где искать финансирование? Какие сферы будут расти во время кризиса? Как собрать эффективную команду? Опытные и успешные предприниматели и руководители компаний потратили долгие годы на поиск ответов на эти вопросы и теперь готовы делиться знаниями.
В числе экспертов Форума:
Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture;
Константин Евтушенко, Управляющий партнер UNIT.City;
Доминик Пиоте, CEO UNIT.City;
Андрей Слабинский, Директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики;
Наталья Морозова, CEO Havas Creative Group Ukraine;
Борис Шестопалов, Совладелец и CEO HD-group, основатель GFS group;
Евгений Мокин, Основатель, CEO в Median ads;
Организатор Форума МСП "Перезагрузка 2020" — Киевский международный экономический форум.
Подробная информация о спикерах и панельные дискуссии Форума доступна ТУТ.