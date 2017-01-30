"Фоззи Групп" в прошлом году заработала почти миллиард гривень

ЧАО "Фоззи Групп", входящее в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group, в 2016 году увеличило чистую прибыль в 3,4 раза по сравнению с 2015 годом — до 999,586 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее активы увеличились на 10,4% и составили 1 млрд 885,241 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Фоззи Групп" увеличилась на 30% — до 313,826 млн грн.

Нераспределенная прибыль выросла в два раза и составила 1 млрд 2,289 млн грн.

В то же время краткосрочные обязательства сократились на 26,8% — до 880,443 млн грн, тогда как долгосрочные не изменились и составили 209 тыс. грн.

ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 году. Основным видом деятельности является деятельность холдинговых компаний.

Чистая прибыль ЧАО в 2015 году увеличилась до 296,955 млн грн с 0,847 млн грн годом ранее.

Основным акционером ЧАО, согласно данным НКЦБФР, на третий квартал 2016 года являлось ООО "Фоззи Групп" (98,5119%, Вишневое Киевской обл.).

Уставный капитал ЧАО "Фоззи Групп" на конец 2016 года составлял 2 млн грн.

ТПГ Fozzy Group работает в Украине с 1997 года. Торговля продуктами и товарами для дома ТПГ представлена супермаркетами "Сильпо", магазинами премиум-формата Le Silpo, оптовыми гипермаркетами Fozzy, "магазинами у дома" "Фора" и "Буми", сетью магзинов-дискаунтеров "Траш!", непродовольственное направление — аптеками "Будь Здоров", фармацевтическими супермаркетами "Белая ромашка" и магазинами персональной электроники Ringoo.

Как сообщалось со ссылкой на данные компании, торговые сети Fozzy Group в 2015 году увеличили товарооборот на 29% по сравнению с 2014 годом — до 46,5 млрд грн. В 2015 году ТПГ расширилась на 53 объекта торгового направления, среди них 25 супермаркетов "Сильпо", 27 "магазинов у дома" "Фора", один гипермаркет Fozzy Cash&Carry.

Общее количество продовольственных магазинов на начало 2017 года, согласно данным веб-сайта Fozzy Group, составило 545, в частности, 263 магазина "Сильпо", три — Le Silpo, 10 — Fozzy Cash&Carry, 240 — "Фора", 29 — "Траш!".

Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group: ЗАО "Нежинский консервный комбинат" (овощная консервация под ТМ "Нежин"), ООО "ПКФ "Варто" (птицефабрика). Ресторанный бизнес группы представлен заведениями "У Хромого Пола", "Старомак", "Диван", "у Голема", "Чарка, Кружек и Гачек", "Славянский двор", "Фреш-кафе" и La Bodeguita del Medio, Mi Piache, Tatami и Karluv most.