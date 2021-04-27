"Фрекен БОК" объявляет конкурс на разработку айдентики для новых пакетов для мусора Flexy

"Фрекен БОК" выпустил новинку — пакеты для мусора "Flexy" и объявляет конкурс среди креативных агентств и молодежи для разработки его айдентики. Работы победителей имеют шанс стать новой коммуникационной платформой для продукта и запуститься в коммерческую продажу.

"Мы хотим поддержать креативную и творческую молодежь и сейчас самое время уделить им дополнительное внимание, ведь год пандемии негативно повлиял, в том числе, и на эту индустрию. Именно поэтому мы решили запустить конкурс для талантливых украинцев, ведь понимаем, насколько важно на старте карьеры пополнить свои резюме реальными кейсами, а учитывая объемы и возможности бренда "Фрекен БОК" — это станет дополнительным опытом работы с одним из крупнейших лидеров рынка FMCG в Украина", — комментирует Оксана Ткачук, Global Marketing Director корпорации "Биосфера".

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В рамках конкурса организаторы выделяют 3 номинации:

Product: Айдентика продукта (этикетка, мокап)

Retail effect: POS материалы (любые материалы, которые можно использовать instore. Например, дисплеи, шоу-боксы, рекламные материалы)

Communication: Коммуникационная идея (идея для промо-ролика, для коллаборации с блогерами, event-маркетинга).

Конкурсные работы будет оценивать команда маркетинга бренда "Фрекен БОК" во главе с основателем и СЕО корпорации Андреем Здесенко. Главными элементами, на которые будет обращать внимание профессиональное жюри, станут: насколько работы соответствуют миссии, ценностям и маркетинговым подходам корпорации, раскрывают преимущества продукта, адаптивность концепции под различные каналы коммуникации и другие.

Участники будут соревноваться за возможность реализации их проекта, три смартфоны Iphone 12 и продукцию брендов корпорации.

Прием заявок длится до 15 мая 2021, а подать его на рассмотрение и ознакомиться с требованиями и правилами конкурса можно на сайте по ссылке: https://sfera.ua/creative-competition

Структура пакетов для мусора "Flexy" и процесс производства оригинальные для рынка Украины и разработаны технологами и маркетологами корпорации "Биосфера". Отличие этой линейки от других заключается в том, что благодаря оригинальной ромбовидной структуре пленки, пакет не разрывается, если в нем находятся острые и объемные вещи, а наоборот растягивается и принимает форму предметов. Для выпуска такой продукции корпорация закупила специальное оборудование, которое производит нужный материал. Кроме этого, пакеты для мусора "Flexy" стали более вместительными, надежными и лучше защищают от протечек, разрывов и проколов острыми предметами, а в составе каждой единицы товара содержится до 80% переработанного пластика.

Приобрести новинку от бренда "Фрекен БОК" можно в самых популярных торговых сетях и на сайте Sfera.ua

СПРАВКА

Корпорация "Биосфера" — лидер производства и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены в Украине, Восточной Европе и Центральной Азии. Продукция компании представлена ​​в более чем 30 рынках от Эстонии до Танзании, а в продуктовом портфеле компании более 2000 наименований продукции.

Корпорация "Биосфера" объединяет такие общеизвестные торговые марки, как "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Bambik, Novita, Eventa, Superfresh, PROservice и многие другие.

Современные мощности представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 тыс. м2, а также логистическими комплексами площадью 18 тыс. м2. Также совместно с французской Groupe Lemoine "Биосфера" владеет заводом в Эстонии площадью 8,5 тыс. м2.