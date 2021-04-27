Новости компаний 1 час назад

"Фрекен БОК" объявляет конкурс на разработку айдентики для новых пакетов для мусора Flexy

Конкурсные работы будет оценивать команда маркетинга бренда "Фрекен БОК" во главе с основателем и СЕО корпорации Андреем Здесенко

"Фрекен БОК" объявляет конкурс на разработку айдентики для новых пакетов для мусора Flexy "Фрекен БОК" объявляет конкурс на разработку айдентики для новых пакетов для мусора Flexy

"Фрекен БОК" выпустил новинку — пакеты для мусора "Flexy" и объявляет конкурс среди креативных агентств и молодежи для разработки его айдентики. Работы победителей имеют шанс стать новой коммуникационной платформой для продукта и запуститься в коммерческую продажу.

 "Мы хотим поддержать креативную и творческую молодежь и сейчас самое время уделить им дополнительное внимание, ведь год пандемии негативно повлиял, в том числе, и на эту индустрию. Именно поэтому мы решили запустить конкурс для талантливых украинцев, ведь понимаем, насколько важно на старте карьеры пополнить свои резюме реальными кейсами, а учитывая объемы и возможности бренда "Фрекен БОК" — это станет дополнительным опытом работы с одним из крупнейших лидеров рынка FMCG в Украина", — комментирует Оксана Ткачук, Global Marketing Director корпорации "Биосфера".

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В рамках конкурса организаторы выделяют 3 номинации:

Product: Айдентика продукта (этикетка, мокап)

Retail effect: POS материалы (любые материалы, которые можно использовать instore. Например, дисплеи, шоу-боксы, рекламные материалы)

Communication: Коммуникационная идея (идея для промо-ролика, для коллаборации с блогерами, event-маркетинга).

Конкурсные работы будет оценивать команда маркетинга бренда "Фрекен БОК" во главе с основателем и СЕО корпорации Андреем Здесенко. Главными элементами, на которые будет обращать внимание профессиональное жюри, станут: насколько работы соответствуют миссии, ценностям и маркетинговым подходам корпорации, раскрывают преимущества продукта, адаптивность концепции под различные каналы коммуникации и другие.

Участники будут соревноваться за возможность реализации их проекта, три смартфоны Iphone 12 и продукцию брендов корпорации.

Прием заявок длится до 15 мая 2021, а подать его на рассмотрение и ознакомиться с требованиями и правилами конкурса можно на сайте по ссылке: https://sfera.ua/creative-competition

Структура пакетов для мусора "Flexy" и процесс производства оригинальные для рынка Украины и разработаны технологами и маркетологами корпорации "Биосфера". Отличие этой линейки от других заключается в том, что благодаря оригинальной ромбовидной структуре пленки, пакет не разрывается, если в нем находятся острые и объемные вещи, а наоборот растягивается и принимает форму предметов. Для выпуска такой продукции корпорация закупила специальное оборудование, которое производит нужный материал. Кроме этого, пакеты для мусора "Flexy" стали более вместительными, надежными и лучше защищают от протечек, разрывов и проколов острыми предметами, а в составе каждой единицы товара содержится до 80% переработанного пластика.

Приобрести новинку от бренда "Фрекен БОК" можно в самых популярных торговых сетях и на сайте Sfera.ua 

 

СПРАВКА

Корпорация "Биосфера" — лидер производства и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены в Украине, Восточной Европе и Центральной Азии. Продукция компании представлена ​​в более чем 30 рынках от Эстонии до Танзании, а в продуктовом портфеле компании более 2000 наименований продукции.

Корпорация "Биосфера" объединяет такие общеизвестные торговые марки, как "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Bambik, Novita, Eventa, Superfresh, PROservice и многие другие.

Современные мощности представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 тыс. м2, а также логистическими комплексами площадью 18 тыс. м2. Также совместно с французской Groupe Lemoine "Биосфера" владеет заводом в Эстонии площадью 8,5 тыс. м2.

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