Где купить билеты на скоростной поезд Киев-Перемышль

Новость о назначении скоростного поезда "Интерсити+" по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Пшемысль, Польша) всколыхнула информационное пространство страны. Еще бы, ведь жители столицы Украины, Львова и других городов получили возможность с минимальными задержками на границе попасть в Евросоюз. А все потому, что до ж/д станции Перемышль в Польше проложена широкая колея — 1520 мм — распространенная в постсоветском пространстве. Поэтому вагоны не придется переставлять на европейские рельсы — процедура, отнимающая несколько часов.

Новый маршрут будет пользоваться спросом у тех, кто не хочет стоять в автомобиле или автобусе в очереди к одному из погранпереходов (по словам очевидцев, в последнее время это занимает 3 и более часов). Или по каким-то причинам не пользуется самолетом.

Еще больший спрос может быть обеспечен после внедрения безвизового режима с ЕС для граждан Украины. Тем более, что ПАО "Укрзализныця" (УЗ) анонсировало достаточно привлекательные цены на билеты.

Однако в процессе обсуждения преимуществ и недостатков нового маршрута выяснились два спорных момента. Во-первых, несмотря на обещания руководства УЗ, поезд будет терять до 40 минут при прохождении границы. Вероятно, это связано с какими-то административными вопросами.

Во-вторых, из-за особенностей оформления железнодорожных билетов в международном сообщении, их невозможно купить онлайн, не вставая с дивана. Оформление таких проездных документов производят только в международных кассах. Поэтому есть вероятность, что для покупки билета на поезд Киев-Львов-Перемышль вам придется не просто выйти из дому, но и съездить в соседний город.

Например, в региональном филиале Донецкой железной дороги таких касс нет вообще.

По запросу Delo.UA "Укрзализныця" предоставила полный список городов, в которых работают международные кассы. Они, как правило, расположены на железнодорожных вокзалах.

Львовская железная дорога

Львов — № 2, 20, (касса город № 1)

Тернополь — № 10, 11

Ривне — № 2

Ивано-Франковск — № 6

Черновцы — № 15

Ужгород — № 2, 4

Чоп — № 9

Ковель — № 5

Мостиська-2 — № 2

Луцк — № 2, 8

Мукачево — № 2

Сарны — № 1

Ягодин — № 1

Вадул-Сирет — № 1

Коломыя — № 7

Одесская железная дорога

Одесса — № 5

Херсон — № 12 (Сервис-Центр)

Николаев — С-Ц

Херсон — С-Ц

Южная железная дорога

Харьков-Пассажирский — зал "Международные кассы" (напротив справочного бюро)

Полтава Южная — С-Ц

Сумы — С-Ц

Юго-Западная железная дорога

Киев-Пассажирский — № 8, 9

УЦОП (ж/д кассы метро Университет, Киев) — № 24, 25

Винница — № 2

Жмеринка — № 3

Хмельницкий — № 6

Козятин — № 1

Шепетовка — № 6

Коростень — № 4, 8

Житомир — № 1

Приднепровская железная дорога

Днепр — № 36

Запорожье-1 — С-Ц

Пассажиры поезда №706/706 Киев-Львов-Перемышль не единственные, кому важно знать адреса касс. Напомним, что с 11 декабря 2016 года вступило в силу новое расписание поездов, сформированное ПАО "Укрзализныця". В нем предусмотрено 14 пар пассажирских поездов в Европу. Есть еще 25 пар поездов в страны СНГ, но на часть из них (РФ и Беларусь) билеты можно покупать в онлайн-режиме.