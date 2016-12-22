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Где купить билеты на скоростной поезд Киев-Перемышль

22 декабря 2016, 16:30
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Билеты на новый скоростной поезд Киев-Львов-Перемышль можно приобрести только в международных кассах "Укрзализныци". Delo.UA публикует их полный список

Где купить билеты на скоростной поезд Киев-Перемышль | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Новость о назначении скоростного поезда "Интерсити+" по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Пшемысль, Польша) всколыхнула информационное пространство страны. Еще бы, ведь жители столицы Украины, Львова и других городов получили возможность с минимальными задержками на границе попасть в Евросоюз. А все потому, что до ж/д станции Перемышль в Польше проложена широкая колея — 1520 мм — распространенная в постсоветском пространстве. Поэтому вагоны не придется переставлять на европейские рельсы — процедура, отнимающая несколько часов.

Новый маршрут будет пользоваться спросом у тех, кто не хочет стоять в автомобиле или автобусе в очереди к одному из погранпереходов (по словам очевидцев, в последнее время это занимает 3 и более часов). Или по каким-то причинам не пользуется самолетом.

Еще больший спрос может быть обеспечен после внедрения безвизового режима с ЕС для граждан Украины. Тем более, что ПАО "Укрзализныця" (УЗ) анонсировало достаточно привлекательные цены на билеты.

Однако в процессе обсуждения преимуществ и недостатков нового маршрута выяснились два спорных момента. Во-первых, несмотря на обещания руководства УЗ, поезд будет терять до 40 минут при прохождении границы. Вероятно, это связано с какими-то административными вопросами.

Во-вторых, из-за особенностей оформления железнодорожных билетов в международном сообщении, их невозможно купить онлайн, не вставая с дивана. Оформление таких проездных документов производят только в международных кассах. Поэтому есть вероятность, что для покупки билета на поезд Киев-Львов-Перемышль вам придется не просто выйти из дому, но и съездить в соседний город.

Например, в региональном филиале Донецкой железной дороги таких касс нет вообще.

По запросу Delo.UA "Укрзализныця" предоставила полный список городов, в которых работают международные кассы. Они, как правило, расположены на железнодорожных вокзалах.

Львовская железная дорога
  • Львов — № 2, 20, (касса город № 1)
  • Тернополь — № 10, 11
  • Ривне — № 2
  • Ивано-Франковск — № 6
  • Черновцы — № 15
  • Ужгород — № 2, 4
  • Чоп — № 9
  • Ковель — № 5
  • Мостиська-2 — № 2
  • Луцк — № 2, 8
  • Мукачево — № 2
  • Сарны — № 1
  • Ягодин — № 1
  • Вадул-Сирет — № 1
  • Коломыя — № 7
Одесская железная дорога
  • Одесса — № 5
  • Херсон — № 12 (Сервис-Центр)
  • Николаев — С-Ц
  • Херсон — С-Ц
Южная железная дорога
  • Харьков-Пассажирский — зал "Международные кассы" (напротив справочного бюро)
  • Полтава Южная — С-Ц
  • Сумы — С-Ц
Юго-Западная железная дорога
  • Киев-Пассажирский — № 8, 9
  • УЦОП (ж/д кассы метро Университет, Киев) — № 24, 25
  • Винница — № 2
  • Жмеринка — № 3
  • Хмельницкий — № 6
  • Козятин — № 1
  • Шепетовка — № 6
  • Коростень — № 4, 8
  • Житомир — № 1
Приднепровская железная дорога
  • Днепр — № 36
  • Запорожье-1 — С-Ц

Пассажиры поезда №706/706 Киев-Львов-Перемышль не единственные, кому важно знать адреса касс. Напомним, что с 11 декабря 2016 года вступило в силу новое расписание поездов, сформированное ПАО "Укрзализныця". В нем предусмотрено 14 пар пассажирских поездов в Европу. Есть еще 25 пар поездов в страны СНГ, но на часть из них (РФ и Беларусь) билеты можно покупать в онлайн-режиме.

Автор: Артем Ильин Артем
Ильин
редактор раздела "Индустрия"

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця, железная дорога, польша, скоростное движение

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Где купить билеты на скоростной поезд Киев-Перемышль | Транспорт | Дело
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