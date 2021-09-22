Gebr. Heinemann с украинским партнером BF&GH расширяют свою сеть duty-free в Украине

С 2010 года немецкая компания Gebr. Heinemann, являющаяся одним из крупнейших игроков на рынке travel retail, и ее долголетний украинский партнер BF&GH Travel Retail Limited инвестировали в развитие инфраструктуры аэропортов Украины более 600 млн гривен.
Уже в 2022 году будет увеличено инвестирование в инфраструктуру аэропорта "Борисполь" и продолжится расширение сети в Украине как перспективного направления. Об этом было сообщено во время мероприятия, посвященного 11-летию работы компаний в Украине.
Компания Gebr. Heinemann со штаб-квартирой в Гамбурге была основана в 1879 году. На сегодняшний день компания управляет магазинами duty-free более чем в 100 странах и 200 международных аэропортах, среди которых и аэропорты Украины.
В Украине первый магазин duty-free компании BF&GH Travel Retail, партнера Gebr. Heinemann, открылся в 2010 году в терминале F аэропорта "Борисполь". В 2014 году магазины BF&GH начали работу также в терминале D и позже — в аэропорту "Жуляны" и 13-ти наземных пунктах пропуска. Все они рассчитаны предоставлять первоклассный сервис и выбор товаров для путешественников с любым бюджетом.
Генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн и совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн (в центре).
"BF&GH Travel Retail — международная компания, которая приносит в Украину продукты, концепции и клиентский опыт мирового класса. С 2010 года мы инвестировали в Украине более 600 миллионов гривен, наибольшая часть этих инвестиций направлена на реконструкцию аэропортов в "Борисполе", "Жулянах" и Одессе", — рассказал совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.
Совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц сообщил, что за 11 лет работы в Украине в бюджет было уплачено около 1 млрд грн налогов и социальных платежей. Более того, свыше 2,5 млрд грн выплачено за аренду в "Борисполе", "Жулянах" и Одессе.
Генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн, совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц, совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.
"С момента основания нашей компании мы создали около 800 рабочих мест. Для всей нашей команды мы обеспечиваем европейский уровень заработной платы, полный социальный пакет и официальное трудоустройство со всеми гарантиями трудового законодательства", — подчеркнул Артур Гранц.
Генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн добавил, что компании продолжат инвестировать в текущую инфраструктуру и расширять бизнес в Украине.