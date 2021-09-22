Gebr. Heinemann с украинским партнером BF&GH расширяют свою сеть duty-free в Украине

С 2010 года немецкая компания Gebr. Heinemann, являющаяся одним из крупнейших игроков на рынке travel retail, и ее долголетний украинский партнер BF&GH Travel Retail Limited инвестировали в развитие инфраструктуры аэропортов Украины более 600 млн гривен.

Уже в 2022 году будет увеличено инвестирование в инфраструктуру аэропорта "Борисполь" и продолжится расширение сети в Украине как перспективного направления. Об этом было сообщено во время мероприятия, посвященного 11-летию работы компаний в Украине.

Компания Gebr. Heinemann со штаб-квартирой в Гамбурге была основана в 1879 году. На сегодняшний день компания управляет магазинами duty-free более чем в 100 странах и 200 международных аэропортах, среди которых и аэропорты Украины.

В Украине первый магазин duty-free компании BF&GH Travel Retail, партнера Gebr. Heinemann, открылся в 2010 году в терминале F аэропорта "Борисполь". В 2014 году магазины BF&GH начали работу также в терминале D и позже — в аэропорту "Жуляны" и 13-ти наземных пунктах пропуска. Все они рассчитаны предоставлять первоклассный сервис и выбор товаров для путешественников с любым бюджетом.

"BF&GH Travel Retail — международная компания, которая приносит в Украину продукты, концепции и клиентский опыт мирового класса. С 2010 года мы инвестировали в Украине более 600 миллионов гривен, наибольшая часть этих инвестиций направлена на реконструкцию аэропортов в "Борисполе", "Жулянах" и Одессе", — рассказал совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц сообщил, что за 11 лет работы в Украине в бюджет было уплачено около 1 млрд грн налогов и социальных платежей. Более того, свыше 2,5 млрд грн выплачено за аренду в "Борисполе", "Жулянах" и Одессе.

"С момента основания нашей компании мы создали около 800 рабочих мест. Для всей нашей команды мы обеспечиваем европейский уровень заработной платы, полный социальный пакет и официальное трудоустройство со всеми гарантиями трудового законодательства", — подчеркнул Артур Гранц.

Генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн добавил, что компании продолжат инвестировать в текущую инфраструктуру и расширять бизнес в Украине.