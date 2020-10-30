Глава "Энергоатома" считает недопустимым создание набсовета без корпоратизации компании

Исполняющий обязанности президента госпредприятия "НАЭК Энергоатом" Петр Котин считает недопустимым и неприемлемым решение Минэнерго объявить конкурсный отбор кандидатов на четыре вакантные должности независимых членов Наблюдательного совета ГП "НАЭК Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"Я, как уполномоченный государством руководитель компании, и от имени многотысячного коллектива ГП "НАЭК Энергоатом" заявляю о недопустимости и невозможности реализации такого решения Минэнерго. Такой подход является деструктивным и не является приемлемым. Создание наблюдательного совета, которое пытаются протолкнуть без запуска процесса корпоратизации и оставлением нынешнего функционала управленческих полномочий по Минэнерго, не имеет ничего общего с повышением эффективности управления компанией", — отметил Котин.

Он добавил, что в компании поддерживают создание наблюдательного совета, но с полноценным перечнем его полномочий как коллегиального органа. По словам Котина, это возможно только в акционерном обществе, каким сейчас "Энергоатом" еще не является. Преобразование государственного унитарного предприятия в акционерное общество должно пройти в процессе корпоратизации — согласно специального закона, который должен предусмотреть все стратегические особенности Национальной атомной энергогенерирующей компании.

"Только полноценная корпоратизация после принятия специального закона позволит создать акционерное общество с учетом лучших мировых практик корпоративного управления и избежать негативного опыта корпоратизации в Украине, — уверен Петр Котин. — И только в таком обществе возможно будет создать эффективный коллегиальный надзорный орган".

Работа же наблюдательного совета в "Энергоатоме" на данном этапе, до проведения корпоратизации, по убеждению главы НАЭК, приведет к управленческому хаосу и потребует значительных финансовых потерь, ведь только гонорар каждого члена Наблюдательного совета составит 300 тыс грн в месяц.

"Мы — за наблюдательный совет, который создан в процессе корпоратизации, а не наоборот", — подытожил Петр Котин и рассказал, что этот вопрос рассматривался на совещании в Кабинете министров, и все присутствующие согласились с подходом "Энергоатома". Но впоследствии в протоколе заседания появились вопросы, которые не рассматривались на совещании, в частности пункты 4 и 5 по созданию наблюдательного совета без корпоратизации и специального закона, а также по передаче ядерных установок и материалов в частную собственность.

Глава "Энгергоатома" считает, что выбранная стратегия приведет к фактическому разворовыванию предприятия.

"Теперь политика Минэнерго становится понятной: доводим компанию до банкротства, ведь долги перед "Энергоатомом" за последний месяц выросли еще на один миллиард и достигли почти 24 млрд грн, и передаем в частную собственность. Руководить этим процессом будет наблюдательный совет из семи членов, четыре из которых-независимые. Сегодня даже страшно представить последствия таких решений", — резюмировал Котин.