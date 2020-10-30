Энергетика 20 минут назад

Глава "Энергоатома" считает недопустимым создание набсовета без корпоратизации компании

Создание наблюдательного совета, которое пытаются протолкнуть без запуска процесса корпоратизации, не имеет ничего общего с повышением эффективности управления компанией

Глава "Энергоатома" считает недопустимым создание набсовета без корпоратизации компании Глава "Энергоатома" считает недопустимым создание набсовета без корпоратизации компании

Исполняющий обязанности президента госпредприятия "НАЭК Энергоатом" Петр Котин считает недопустимым и неприемлемым решение Минэнерго объявить конкурсный отбор кандидатов на четыре вакантные должности независимых членов Наблюдательного совета ГП "НАЭК Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"Я, как уполномоченный государством руководитель компании, и от имени многотысячного коллектива ГП "НАЭК Энергоатом" заявляю о недопустимости и невозможности реализации такого решения Минэнерго. Такой подход является деструктивным и не является приемлемым. Создание наблюдательного совета, которое пытаются протолкнуть без запуска процесса корпоратизации и оставлением нынешнего функционала управленческих полномочий по Минэнерго, не имеет ничего общего с повышением эффективности управления компанией", — отметил Котин.

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Он добавил, что в компании поддерживают создание наблюдательного совета, но с полноценным перечнем его полномочий как коллегиального органа. По словам Котина, это возможно только в акционерном обществе, каким сейчас "Энергоатом" еще не является. Преобразование государственного унитарного предприятия в акционерное общество должно пройти в процессе корпоратизации — согласно специального закона, который должен предусмотреть все стратегические особенности Национальной атомной энергогенерирующей компании.

"Только полноценная корпоратизация после принятия специального закона позволит создать акционерное общество с учетом лучших мировых практик корпоративного управления и избежать негативного опыта корпоратизации в Украине, — уверен Петр Котин. — И только в таком обществе возможно будет создать эффективный коллегиальный надзорный орган".

Работа же наблюдательного совета в "Энергоатоме" на данном этапе, до проведения корпоратизации, по убеждению главы НАЭК, приведет к управленческому хаосу и потребует значительных финансовых потерь, ведь только гонорар каждого члена Наблюдательного совета составит 300 тыс грн в месяц.

"Мы — за наблюдательный совет, который создан в процессе корпоратизации, а не наоборот", — подытожил Петр Котин и рассказал, что этот вопрос рассматривался на совещании в Кабинете министров, и все присутствующие согласились с подходом "Энергоатома". Но впоследствии в протоколе заседания появились вопросы, которые не рассматривались на совещании, в частности пункты 4 и 5 по созданию наблюдательного совета без корпоратизации и специального закона, а также по передаче ядерных установок и материалов в частную собственность.

Глава "Энгергоатома" считает, что выбранная стратегия приведет к фактическому разворовыванию предприятия.

"Теперь политика Минэнерго становится понятной: доводим компанию до банкротства, ведь долги перед "Энергоатомом" за последний месяц выросли еще на один миллиард и достигли почти 24 млрд грн, и передаем в частную собственность. Руководить этим процессом будет наблюдательный совет из семи членов, четыре из которых-независимые. Сегодня даже страшно представить последствия таких решений", — резюмировал Котин.

 

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