Глава Южненского АПМУ Широков превысил полномочия, разрешив работать буксиру "Витязь"

Компания "Аксон Шиппинг", чей буксир на днях врезался в сопровождающий танкер с 15 тысячью тонн аммиака на борту, выпустила пресс-релиз, в котором пожаловалась на попытки "очернить" ее репутацию на рынке буксирных услуг.

"Аксон Шиппинг" заявила, что ее плавсредства, в том числе "Витязь", относительно непригодности которого есть официальные выводы комиссии АМПУ, исправны и могут работать, в том числе, как буксиры пожарного класса. В качестве доказательства компания привела ряд документов, в частности, разрешение главы Южненской АМПУ Максима Широкова на работу "Витязя", а также "Акт повторного обследования буксира относительно исполнения им функций судна — безопасности на период стоянки газовозов, химовозов возле причалов №3,4 МП "Южный".

В результате анализа данных документов выяснилось, что Широков поставил свою подпись под документом, где не имел права ее ставить, чем фактически "подставил" капитана "Южного", который по закону отвечает за безопасность в порту.

Так, напомним, что 12 августа состоялась первая проверка "Витязя" на соответствие критериям, относящимся к буксиру безопасности (обеспечения) на период стоянки судов — газовозов, химовозов и танкеров. В Акте, который был составлен комиссией, говорится, что на судне выявлены грубейшие нарушения, касающиеся как непосредственно навыков экипажа, так и технического состояния буксира. Результаты практического тестирования систем противопожарной защиты показали неудовлетворительные результаты, что может привести к трагедии на буксире в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

"Система водяного орошения в нерабочем состоянии. Отсутствует система регенерации воздуха и избыточного давления, которая не обеспечивает безопасную работу экипажа во время обслуживания судов (газовозов) при возникновении чрезвычайной ситуации. Учитывая выявленные недостатки организационного и технического характера, комиссия считает, что предложенный к проверке буксир "Витязь" (ИМО 8724121), нельзя рекомендовать к использованию в качестве буксира безопасности (обеспечения) на период стоянки судов — газовозов, химовозов у ​​причалов №№ 3, 4 администрации МП "Южный", — говорилось в акте проверки буксира.

3 сентября на основе соответствующего приказа Широкова, уже новая комиссия в составе представителей филии Южненского АМПУ, провела повторный акт обследования буксира "Витязь" на предмет исполнения им функций судна — безопасности на период стоянки газовозов, химовозов в порту "Южный". Стоит обратить внимание, что среди членов комиссии не было ни одного сотрудника порта и главное — капитана морского порта.

Согласно закону "О морских портах Украины" надзор за мореплаванием в морском порту — это прямая ответственность капитана. В его функции входит надзор за соблюдением законодательства и правил мореплавания. По вопросам обеспечения безопасности мореплавания и порядка в морском порту, относящихся к его компетенции, капитан порта издает распоряжения капитана морского порта обязательные для всех судов, юридических и физических лиц, находящихся в акватории и на территории этого морского порта (ст. 79 Кодекса торгового мореплавания Украины).

Согласно 231 статье КТМ, для обеспечения безопасности плавания в акватории порта капитан морского порта устанавливает обязательное использование буксиров для входа, выхода и перемещения в акватории порта, выполнение маневров, швартовных и других операций, а также определяет условия буксировки (ст. 231 КТМ Украины).

В данном случае, как подтверждает Акт повторной проверки "Витязя" — подпись капитана порта Южный отсутствует, а его функции на себя взял Максим Широков, который, напомним, занимает должность главы Южненской АМПУ.

Администрация морских портов Украины, согласно закону о морпортах, лишь "обеспечивает функционирование морских портов, содержание и использование объектов портовой инфраструктуры государственной формы собственности, выполнения других возложенных на него задач непосредственно и через свои филиалы". Но при этом не занимается вопросами обеспечения безопасности в портах. Только капитан морского порта, по закону, имеет полномочия решать и определять, какое судно способно и может выполнять функции судна безопасности, чтобы обеспечить безопасность мореплавания в конкретном морском порту при определенных обстоятельствах.

Что касается самой комиссии, то согласно ряду нормативных актов, касающихся проверок судов, повторное их обследование должны проводить одни и те же члены комиссии. То есть, и в первом Акте проверки "Витязя" от 12 августа, и в повторном, от 3 сентября, должны быть одни и те же специалисты. Однако, согласно документам, составы комиссий в первом и втором случае — совершенно разные, что тоже является нарушением нормативов.

Более того: один из ключевых выводов в первом Акте от 12 августа — о том, что "Витязь" — одновинтовой, с мощностью 2500 лс, а буксиром безопасности может быть судно с мощностью от 3800 до 5200 лс. В повторном акте обследования, новая комиссия этот пункт попросту проигнорировала и не включила в документ. Это неудивительно, ведь если экипаж можно научить правилам безопасности, то технически, мощность буксира увеличить невозможно.

По сути, акт о повторном обследовании "Витязя" только указывает на возможное превышение Широковым своих служебных полномочий. А компания "Аксон Шиппинг", опубликовав эти документы, подтверждает информацию о сговоре между руководством Южненского филиала АМПУ и буксирными фирмами — прокладками.

Напомним, ранее Delo.ua писало о том, что в начале лета 2020 года вокруг портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный) появился ряд новых буксирных компаний-"прокладок". Это "Ник-флот", "Вега Шиппинг", "Украинская буксирная компания", "Аксон Шиппинг" и "Нави Шиппинг", которые созданы всего несколько месяцев назад, их уставные фонды составляют всего пять тысяч гривен, у них отсутствуют собственные буксиры.

Кроме того, в порт "Черноморск" уже зашли российские буксиры, которые активно использует компания скандально известного бизнесмена Андрея Иванова "Трансшип". Также журналисты неоднократно указывали, что одними из идеологов этой схемы являются народный депутат, глава транспортного комитета Юрий Кисель, и экс-нардеп Борис Козырь, которые покровительствуют этим коррупционным буксирным оборудкам и давят на руководство портов и филиалов АМПУ.

В итоге полное пренебрежение к законам, нормативным актам и безопасности со стороны вышеупомянутых лиц привело к тому, что 22 сентября буксир, который находится в аренде у "Аксон Шиппинг", при отшвартовке повредил борт танкера. На его борту находилось 15 тысяч тонн аммиака. В этот раз лишь чудом удалось избежать крупной аварии в "Южном". Но гарантий того, что в будущем не случится более масштабной трагедии — нет.