Глобинский мясокомбинат во втором квартале увеличил продажи колбас на 40%

ООО "Глобинский мясокомбинат", одно из крупнейших украинских предприятий по переработке мяса, завершило апрель — июнь 2017 года с чистым убытком 9,39 млн грн против 12,92 млн грн за аналогичный период 2016 года.

Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход от реализации продукции в апреле — июне составил 1,1 млрд грн, что на 17% больше показателя за второй квартал 2016 года.

Валовая прибыль мясокомбината выросла на 7,2% — до 232,9 млн грн.

Убыток от операционной деятельности за отчетный период компания получила в размере 19,96 млн грн, тогда как в апреле — июне прошлого года операционная прибыль составила 25,32 млн грн.

Во втором квартале 2017 года комбинат нарастил продажи колбасных изделий на 40% — до 8,93 тыс. тонн, охлажденной свинины сократил с 8 тыс. тонн до 413 тонн, полуфабрикатов — на 36%, до 1,4 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глобинский мясокомбинат входит в группу компаний "Глобино", учредителем и владельцем которой является Александр Кузьминский.

Корпорация "Глобино" объединяет "Глобинский мясокомбинат", "Глобинский маслозавод", "Глобинский мясомолочный комплекс", "Глобинский свинокомплекс" и "Глобинский Райагрострой".