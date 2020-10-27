ГП "Оператор рынка" возглавил выходец из "Энергоатома"

Государственный секретарь Министерства энергетики Владимир Бондаренко представил коллективу госпредприятия "Оператор рынка" нового руководителя — Романа Сутченко. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Сутченко был назначен исполняющим обязанности директора ГП распоряжением Кабинета министров №1328 от 21 октября. Тогда же был уволен директор "Оператора" Владимир Евдокимов.

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Новый руководитель предприятия ранее был первым замгендиректора подразделения "Энергоатом-Трейдинг" Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". До этого он работал начальником отдела финансово-экономического и нормативного сопровождения "Энергоатома".

Евдокимов же работал директором "Оператор рынка" с июня 2019 года, до этого он был членом Нацкомиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг.

ГП "Оператор рынка" было создано по решению Кабмина в апреле 2019 года для обеспечения работы нового оптового рынка электроэнергии.

В новой модели оператор отвечает за организацию купли-продажи на электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Напомним, что с октября "Энергоатом" начал поставлять электроэнергию в Молдову.