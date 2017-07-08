Гранты от 75-250 тыс грн могут получить переселенцы от ПРООН на открытие или расширение бизнеса

08 июля 2017, 13:06
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ПРООН объявила очередной конкурс бизнес-грантов для переселенцев и местного населения Донецкой и Луганской областей — территорий подконтрольных правительству Украины

Гранты от 75-250 тыс грн могут получить переселенцы от ПРООН на открытие или расширение бизнеса | КСО | Дело Увеличить картинку

Переселенцы, проживающие в Луганской и Донецкой областях (с подконтрольных правительству Украины районов и местное население этих регионов могут принять участие в конкурсе Программа развития ООН (ПРООН).

Финансовая поддержка от 75 тыс. грн до 250 тыс. грн предоставляется на открытие своего дела, а также на восстановление бизнеса или расширение.

Цель этой инициативы — улучшить жизнь переселенцев и местного населения Донбасса.

Деньги на гранты выделяют правительств Японии и Польши.

Требования к предоставляемым на конкурс бизнес-планам:

высокий потенциал, долгосрочные перспективы получения прибыли, и при этом - реалистичные рыночные показатели. Предприниматель, получивший грантовые средства должен будет трудоустроить либо членов своей семьи, либо нескольких человек ( их количество зависит от суммы гранта).

Претенденты на грант 250 тыс грн должны запланировать соз-дание 4-х рабочих мест;

200 тыс - трех, 150 тыс- двух, 75 тыс - работает сам предприниматель.

Кроме того, предприниматели, которые получат грант, должны сделать свой вклад в размере не менее 25% стоимости бизнес-проекта. Это не обязательно деньги. Возможно вложиться в проект своим трудом, оборудованием, помещением.

На конкурс не принимаются бизнес-планы, в основе которых оптовая и розничная торговля, в том числе через интернет.. А также такие, что предусматривают приобретение оборудования с последующей его передачей в аренду, прокат или пользование другим лицам.

Не могут претендовать на получение гранта участники конкурса, которые находятся между собой в родственных связях (например, супруги или отец и дочь). В таком случае грант может быть предоставлен только одному члену семьи.

Не могут претендовать на грант лица, которые уже получали аналогичные гранты ПРООН в 2015-2017 годах.

Заявка подается через онлайн-систему администратора конкурса Благотворительного фонда "Творческий центр ТЦК" по сслылке.

Конечный срок подачи заявок - 3 августа 201 г. до 23:59 по киевскому времени.

Анкета заполняется и подается на украинском или русском языках.

Информация на сайте.

На странице в Facebook.

Дополнительная информация: info@ccc.kiev.ua, (800) 406-411 (до 1 августа 2017 года).

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Теги: оон , донбасс , война , война с россией

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Гранты от 75-250 тыс грн могут получить переселенцы от ПРООН на открытие или расширение бизнеса | КСО | Дело
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