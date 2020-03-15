Greenpeace призывает европейцев сократить потребление мяса в пищу на 70%

Greenpeace предлагает жителям Европы к 2030 году сократить потребления мяса в пищу на 70%.

Об этом сообщает EURACTIV.

Экологи считают, что 3 гамбургера в неделю — это максимальное количество мяса, которое европейцы должны съедать. Главная цель сокращения потребления мяса — снижение негативного эффекта животноводства на климат и положительное влияние на здоровье человека.

Известно, что среднестатистический европеец съедает 1,58 кг мяса в неделю. К примеру, среди европейцев французы занимают 6 место в мире по потреблению мяса, а именно до 83 кг в год на человека. Для сравнения, испанцы едят более 100 кг мяса, а болгары — только 58 кг.

Ведущий мировой медицинский журнал The Lancet рекомендует к 2050 году снизить потребления мяса до 300 грамм в неделю на человека.

"Диета, богатая растительной пищей, приносит реальную пользу для здоровья и климата", — пишет журнал, утверждая, что преимущественно вегетарианская диета также накормит 10 млрд человек.

В связи с этим неправительственная организация Greenpeace предлагает закон, направленный на сокращение потребления мяса на 70% к 2030 году, а к 2050 году — на 80%.

Экологи также просят Еврокомиссию более серьезно относиться к этому вопросу, учитывая, что 2/3 европейской сельскохозяйственной площади в настоящее время занято животноводством, что способствует загрязнению воды и окружающей среды.

Напомним, по результатам 2019 года Украина экспортиртировала рекордный объем мяса — 472 тысячи тонн против 395 тысяч тонн в 2018 году.

В частности, главным образом на рост экспорта повлиял сегмент курятины: ее поставили на внешние рынки 410 тысяч тонн, что на четверть больше в годовом исчислении.