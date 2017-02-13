Гройсман о блокаде Донбасса: донецкому углю альтернативы нет

13 февраля 2017, 09:33
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Продолжающаяся блокада ж/д сообщения с оккупированной территорией заставила прокомментировать ситуацию и Владимира Гройсмана. Он заявил, что альтернативы углю из оккупированной территории нет, но ничего не сказал про формулу "Роттердам+"

Гройсман о блокаде Донбасса: донецкому углю альтернативы нет | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Борьба с контрабандой необходима, однако такая борьба не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Из угля производится электроэнергия и тепло. Куда поставляется это тепло? В дома, жилье, квартиры украинских граждан. Речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы (я думаю, что спросив у экспертов, они вам это скажут или специалисты в энергетической сфере), это означает только одно — остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить — я думаю, что нет", — сказал премьер в эфире ТРК "Украина" в воскресенье.

Гройсман подчеркнул, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения.

"Если мы спросим, есть ли у нас доверие к украинским границам, так и, в частности, линии разграничения, относительно торговли контрабандным товаром — у меня такого доверия нет. И тут я готов полностью присоединиться к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть светло и тепло", — добавил премьер.

Он подчеркнул, что такая борьба не должна негативно влиять на граждан страны.

Премьер добавил, что Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, из них 9 млн тонн уголь группы А, которое используется на ТЭС, добывается на неподконтрольной территории.

Напомним, первым о веерных отключениях сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик. 10 февраля он заявил, что в случае отказа о угля из оккупированного Донбасса придется найти дополнительно порядка 15 млрд грн.

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Теги: владимир гройсман , уголь , донбасс , зона ато , ато

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Гройсман о блокаде Донбасса: донецкому углю альтернативы нет | Энергетика | Дело
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