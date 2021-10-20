Новости компаний 1 час назад

Группа инвесторов купила долю сети ресторанов Юджин Бургер. Сеть подорожала до 110 млн грн

После сделки капитализация растущей сети оценивается в 4 млн долларов / 110 млн грн.

Группа инвесторов купила долю сети ресторанов Юджин Бургер. Сеть подорожала до 110 млн грн Группа инвесторов купила долю сети ресторанов Юджин Бургер. Сеть подорожала до 110 млн грн

Точные объемы инвестиций и детали сделки стороны, в связи с NDA, не оглашают. Но в целом в компании "Юджин Бургер" отметили, что инвестиции пойдут на модернизацию операционной структуры и деятельности всей сети, IT-доработку существующих онлайн-систем и сервисов, а также  масштабную рекламную кампанию для повышения узнаваемости бренда. 

"Юджин Бургер"— это быстрорастущая украинская сеть бургерных ресторанов, основанная Евгением Чернышенко. Первое заведение открылось 29 мая 2019 года. Несмотря на пандемию в ресторанном бизнесе, сеть не останавливалась в развитии, и всего за год из двух ресторанов сеть выросла уже до 9 точек, еще две в процессе стройки, тем самым удачно заняв в самый разгар кризиса почти все самые популярные и некоторые трафиковые места в ТРЦ и фасадах столицы. После сделки капитализация растущей сети оценивается в 4 млн долларов/110 млн грн. 

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Ключевым инвестором сделки стал Назарий Курочко, серийный предприниматель, основатель и совладелец группы компаний GIGAGROUP.

Как отметил Максим Курочко, директор юридической компании MC Legal, которая около трех месяцев сопровождала переговоры двух сторон и саму сделку, являясь юридическим партнером сети "Юджин Бургер", переговоры о выкупе части доли начались еще весной, и наконец-то в конце лета стороны пришли к взаимовыгодным договоренностям. Так как капитализация сети "Юджин" за 2020-2021 годы, несмотря на пандемию и локдауны, выросла более чем в 5 раз, инвесторы рассчитывают на такую же быструю и позитивную динамику роста в последующие годы и верят в реализацию самых амбициозных планов. 

Сегодня в компании работают 120 человек, управлением занимается большой центральный офис в Киеве. Семь ресторанов находятся под управлением собственной сети, еще два открыты по франшизе. За полгода на первых двух тестовых франшизах управляющая компания протестировала модель масштабирования, систематизировала взаимодействие работы сети по франшизе, стандартизировала сотни процессов и теперь готовится к активному выходу в регионы.

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