Харьковский НПЗ Ukrainian Petroleum приобрел установку по производству водорода. Установка по производству водорода необходима для получения водородсодержащего газа, который является основой высокотехнологичных процессов для получения бензинов, дизельного топлива стандарта Евро 5 как гидроочистка, изомеризация и каталитический риформинг.

Об этом сообщила пресс-служба инвестиционной промышленной группы AES Group.

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На сегодняшний день для производства водорода в мире используют разные технологии, различающиеся между собой по принципу действия, оснащения и устройства, рабочими и другими характеристиками.

Ukrainian Petroleum, входящий в состав инвестиционной промышленной группы AES Group, движется к выпуску высокотехнологичной продукции, поэтому вспомогательным оборудованием был выбран экологически чистый источник получения водорода.

"Мы реализуем новые программы, усиливаем свои позиции на рынке Украины и намерены производить конкурентоспособный продукт. В рамках реализации этого проекта купили установку для получения водорода методом электролиза у мирового сертифицированного производителя. Установка уже отгружена на борт судна и ожидается в ноябре в Одессе", — комментирует президент инвестиционной промышленной группы AES Group Константин Валеулин.

Оборудование состоит из блока получения водорода и блока очистки водорода методом короткоцикличной адсорбции. Процесс получения водорода будет полностью автоматизированным. Принцип работы установки по получению водорода заключается в том, что вода разлагается на водород и кислород при пропускании постоянного тока через воду с помощью пары электродов, погруженных в электролит и разделенных мембраной, которая препятствует просачиванию газов.

Выпуск продукции дизельного топлива и автомобильных бензинов стандарта Евро 5 Ukrainian Petroleum планирует начать в первом квартале 2022 года.