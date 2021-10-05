Бизнес 40 минут назад

Харьковский НПЗ Ukrainian Petroleum приобрел установку по производству водорода

Оборудование уже отгружено на транспортное судно и в ноябре ожидают его прибытие в Одессу

Харьковский НПЗ Ukrainian Petroleum приобрел установку по производству водорода Харьковский НПЗ Ukrainian Petroleum приобрел установку по производству водорода

Харьковский НПЗ Ukrainian Petroleum приобрел установку по производству водорода. Установка по производству водорода необходима для получения водородсодержащего газа, который является основой высокотехнологичных процессов для получения бензинов, дизельного топлива стандарта Евро 5 как гидроочистка, изомеризация и каталитический риформинг.

Об этом сообщила пресс-служба инвестиционной промышленной группы AES Group.

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На сегодняшний день для производства водорода в мире используют разные технологии, различающиеся между собой по принципу действия, оснащения и устройства, рабочими и другими характеристиками.

Ukrainian Petroleum, входящий в состав инвестиционной промышленной группы AES Group, движется к выпуску высокотехнологичной продукции, поэтому вспомогательным оборудованием был выбран экологически чистый источник получения водорода.

"Мы реализуем новые программы, усиливаем свои позиции на рынке Украины и намерены производить конкурентоспособный продукт. В рамках реализации этого проекта купили установку для получения водорода методом электролиза у мирового сертифицированного производителя. Установка уже отгружена на борт судна и ожидается в ноябре в Одессе", — комментирует президент инвестиционной промышленной группы AES Group Константин Валеулин.

Оборудование состоит из блока получения водорода и блока очистки водорода методом короткоцикличной адсорбции. Процесс получения водорода будет полностью автоматизированным. Принцип работы установки по получению водорода заключается в том, что вода разлагается на водород и кислород при пропускании постоянного тока через воду с помощью пары электродов, погруженных в электролит и разделенных мембраной, которая препятствует просачиванию газов.

Выпуск продукции дизельного топлива и автомобильных бензинов стандарта Евро 5 Ukrainian Petroleum планирует начать в первом квартале 2022 года.

 

 

 

 

 

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