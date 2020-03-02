"Херсонский арбуз" получил логотип

Географическое указание "Херсонский арбуз" получило логотип. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика логотипа Victory House.

"Когда был объявлен конкурс на концепцию и логотип географического названия "Херсонский арбуз" — то идея родилась с первых минут. Я родом из жаркой херсонской степи, работаю с местными предпринимателями и фермерами с 2012 года, обожаю солнце и солнечную ягоду, полную сладкой воды. Отсюда и концепция о сочетании в знаке воды и солнца Херсонщины", — рассказывает основательница дизайн-студии Victory House Виктория Кулакова.

Логотип содержит несколько значений-символов:

Спираль — стилизованный хвостик арбуза, в то же время — солярный знак, указывающий на географическое расположение — Юг. Также спираль является главным элементом территориального логотипа Херсонского региона — "Скифское солнце", символ которого взят из орнаментов народов, населявших Юг Украины.

Волнистые полосы — это и воспроизведение рисунка кожуры арбуза, и природные воды, которыми богата Херсонщина (река Днепр, Днепровские плавни, побережье Черного и Азовского морей).

Мягкие плавные формы — это традиционный подход в южных орнаментах ремесленников (вышивка, резьба), когда в других регионах страны больше используются геометрические орнаменты.

Шрифт использован прямой рубленный, с мягкими изгибами, который таким образом на контрасте подчеркивает мягкие формы визуального знака и вместе с этим будет легко читаться в малых размерах.

Напомним, 31 июля 2019 года зарегистрирован общественный союз "Ассоциация производителей Херсонского арбуза", что является первым официальным шагом к регистрации географического названия "Херсонский арбуз".