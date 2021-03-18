Хочу завести Индустрию 4.0 себе: как внедрить новые технологии на работающее производство

В предыдущих статьях спецпроекта мы уже раскрыли, какие выгоды может сулить переход производств на новые технологические рельсы. Это позволит малым производителям конкурировать с гигантами отрасли за больших и требовательных заказчиков, а гигантам — выйти на рынок штучной, индивидуализированной продукции, где выше рентабельность.

Внедрение технологий Индустрии 4.0 делает производство менее зависимым от человеческого фактора, позволяет размещать мощности ближе к потребителю, а не вывозить его в далекие страны ради выгод в оплате труда. Его проще масштабировать и им, в итоге, проще управлять. Выгоды очевидны. Но где найти специалистов, которые произведут революцию на отдельно взятом заводе?

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С чего начать?

Как бы банально ни звучало — с определения целей, постановки задач и тщательного подсчета ожидаемого эффекта. Несмотря на относительную новизну концепции Индустрии 4.0, уже сейчас можно встретить менеджеров и собственников, готовых ухватиться за нее, как за волшебную палочку.

"Все зависит от целеполагания, — отмечает директор департамента продвижения IT-Enterprise Роман Яворский. — Сама логика появления Индустрии 4.0 — это борьба за повышение эффективности. А изменения ради изменений — неэффективная трата ресурсов. Потому раз уж решено улучшать бизнес-показатели, то стоит это делать с калькулятором".

О необходимости аудита и подсчета результата говорит и руководитель направления промышленного интернета вещей в IT-Enterprise Виталий Галелюка.

"Пункт, который часто пропускают наши предприниматели — просчет ROI (окупаемость инвестиций — Delo.ua). Да, внести в контракт конкретный процент роста доходности или выпуска продукции невозможно. Но должен быть проектный документ, где все показатели, которые можно свести к цифрам, должны быть подсчитаны, и должен быть отражен прогноз по их улучшению", — говорит он.

Ну и нужно подготовиться к радикальным изменениям от самого верха. От собственника и топ-менеджмента до рабочего в цеху.

Виталий Галелюка руководитель направления промышленного интернета вещей в IT-Enterprise "Изменения затронут и управление, и продажи, и производственные процессы. Нужно уже на самом старте быть готовым, что участие в процессе придется принимать всем и все время".

Работать кто будет?

Стоит ли отдавать на аутсорсинг перестройку всего производства, поручить собственным сотрудникам заняться вопросом или стоит поискать на рынке труда профильных специалистов и нанять их в компанию? Ответ не всегда очевидный, ведь радикальные изменения могут затронуть ключевые компетенции, которые стратегически опасно отдавать в управление стороннему подрядчику.

"У разных схем внедрения инноваций Индустрии 4.0 есть свои плюсы. Своя команда, особенно уже с опытом работы на предприятии, на первом этапе обязательно обгонит внешних специалистов благодаря знанию специфики отрасли и нюансов конкретного предприятия, — отмечает Роман Яворский, директор департамента продвижения IT-Enterprise. — Внешний подрядчик, с опытом внедрения в других бизнесах, будет опираться на большее количество кейсов и после того, как вникнет в конкретную задачу, завершит проект обновления быстрее. А скорость в данном вопросе — ключевой фактор. Ни один бизнес не может ждать два года. За это время устареют технологии, знания, и изменится ситуация на рынке. Потому я убежден, что без привлечения внешнего подрядчика такую задачу не решить".

Серьезным препятствием для привлечения подрядчика может быть опасение, что передача знаний о внутренней кухне бизнеса может навредить будущему компании, однако Роман Яворский развенчивает этот миф.

"Бизнес-интегратор или вендор ERP-системы не ставят себе задачи стать производителем тумбочек или промышленно-логистической компанией. Более того, они не имеют такой возможности, — говорит Роман Яворский. — Во-первых, если нас привлекают к проекту, то мы подписываем договор, где принимаем на себя соответствующие обязательства о неиспользовании коммерческих данных и их неразглашении. Но главное даже не это. Мы являемся носителями экспертизы по внедрению, по модернизации промышленных предприятий. И мы не приобретаем компетенции в бизнесе, например, по производству и продаже тумбочек. А если речь идет о более технологически сложных вещах, то не имеем и теоретических шансов в любые разумные сроки наверстать тот разрыв, который есть между начинающим производителем, скажем, турбинных лопаток и у общепризнанного лидера рынка".

Немаловажным плюсом при привлечении внешнего подрядчика является отсутствие шлейфа обязательств за ранее принятые решения. Человеческая природа может подталкивать сотрудников защищать свои старые методы и решения, даже если они недостаточно эффективны или неправильны.

"Внутренняя команда или менеджмент, если сами не внедрили новшества, будут сопротивляться аудиту и трактовать его результаты в свою пользу, — отмечает Виталий Галелюка. — На подрядчика не давит груз старых незавершенных задач и данных ранее обещаний. Зато в свою очередь у него есть богатый опыт по исправлению чужих ошибок. Мы не говорим, что работающая в компании-клиенте команда плоха или некомпетентна. Но аутсорсер с опытом гарантированно найдет решение быстрее, чем сотрудник компании, если сотрудник компании уже не нашел его до появления подрядчика".

Думай глобально, действуй локально

Если уж выбирать внешнего исполнителя, не обратиться ли к признанным бизнес-консультантам и поставщикам систем? Уж чего-чего, а опыта им не занимать. Утверждение частично правдивое, но не до конца. Да, свои разработки ведут и такие известные компании, как Siemens, Dassault Systemes, и многие другие мировые вендоры. Но внедрять на месте, скорее всего, будут не они, а их местный партнер. Так что выбор между локальной компанией и мировым брендом может оказаться ложным.

Роман Яворский директор департамента продвижения IT-Enterprise "То, что представитель глобального бренда продемонстрирует красивый кейс из Чили не должно вводить в заблуждение. Важно узнать, кто именно реализовывал "чилийский проект". Велик шанс того, что это делала другая команда, сотрудничающая с глобальным брендом на южноамериканском рынке. Тогда и наличие опыта и преимущества конкретного решения стоит подвергнуть критической оценке".

Выбор компании, которая будет внедрять, и выбор решения стоит основывать по их трансформационным возможностям.

"Давайте для начала разделим вендоров и бизнес-интеграторов, — говорит Виталий Галелюка. — Если конкретный бизнес-интегратор имеет хорошую рабочую связь с вендором, то новшества в глобальном продукте будут появляться быстро. Хорошо, если это те самые новшества, которые востребованы именно в вашем случае. Но так бывает далеко не всегда. При выборе же продукта, я бы в первую очередь посмотрел, есть ли у предлагаемой системы открытые API. Можно ли будет совмещать новую систему с тем, что уже работает. Если вендор закрывает возможности обмена данными или подключение других модулей сторонних производителей, то наверняка он хочет привязать покупателя к своим разработкам и продавать как можно больше дополнительных услуг. И хорошо, если он сможет это делать вовремя и по конкурентной цене. Но полагаться на это не стоит. Желательно оставлять для себя пространство для маневра".

Готовьтесь к переменам

В восьмидесятые, когда только начиналось внедрение персональных компьютеров, был популярен анекдот про менеджера, услышавшего, что компьютер может выполнить половину его работы, и заказавшего себе на радостях сразу два. С похожей ситуацией специалисты по внедрению технологий Индустрии 4.0 без всяких шуток сталкиваются и сейчас.

"У наших клиентов часто можно уловить ожидание: "Я куплю это технологическое решение, и через год вернусь, сниму показания и проверю, каков был эффект". Это опасное заблуждение, — констатирует Виталий Галелюка. — Один из главных плюсов технологий Индустрии 4.0 — убирание перегородки между бизнес-менеджментом и управлением производством. Это набор высокоточных действенных инструментов, которые сами по себе не принесут пользы, если будут "пылиться на полке". Если их применять, можно радикально сократить расходы на сырье и склад, филигранно управлять логистикой и выжимать все возможное из производственных мощностей, не опасаясь аварийных остановок. Но ожидать, что это будет происходить само или этим займутся волшебные феи — не стоит".