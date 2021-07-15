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АПК 50 минут назад

Хомутынник нашел третьего покупателя на свои аграрные активы — СМИ

В феврале 2021 года АМКУ уже предоставлял разрешение на приобретение вышеуказанных агрокомпаний Хомутынника люксембургской компании Kernel Holding S.A. Андрея Веревского

Хомутынник нашел третьего покупателя на свои аграрные активы — СМИ Хомутынник нашел третьего покупателя на свои аграрные активы — СМИ

ЧП "Альфа-Капитал" планирует покупку агрохолдинга ООО "КаскадАгро" украинского бизнесмена Виталия Хомутынника.

Как сообщает РБК со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий вопрос включен в повестку дня заседания Антимонопольного комитета 15 июля.

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В частности, "Альфа-Капитал" планирует получить право приобрести свыше 50% в ООО "КаскадАгро" и еще 12 агрокомпаниях в Черниговской и Сумской областях: ЧСП "Агрофирма "Видродження", ЧП "Сосницкие аграрные инвестиции", ЧП "Червонянские Аграрные Инвестиции", СООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО "Агродмитриевское", ООО "Украина", ЧП "Коропские аграрные инвестиции" и ООО "Агро-Полис", ЧП "Червонослободское-2", ЧП "Засулля-5", ЧСП "Агросвит".

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является Виталий Хомутынник.

По данным на сайте Cascade Investment Fund Хомутынника, агрохолдинг "Каскадагро" располагает земельным банком в 43 тыс. га, двумя элеваторами общей мощностью единовременного хранения 105 тыс. тонн и двумя фермами.

По данным госреестра, "Альфа-Капитал" — основанная в 2007 году агрокомпания, занимающаяся выращиванием зернобобовых и масличных культур. Ее конечный бенефициар — Александр Павлюченко, владеющий также агропредприятиями ЧП "Буряксовхоз цукрокомбината им.Халтурина" и ООО "Агрофирма "Куликово" в Полтавской области.

Напомним, в феврале АМКУ уже предоставлял разрешение на приобретение вышеуказанных агрокомпаний Хомутынника люксембургской компании Kernel Holding S.A. Андрея Веревского.

В августе 2020 года АМКУ предоставил разрешение на покупку этих же 13 предприятий в Киеве, Черниговской и Сумской областях гражданину Франции Александру Гарезу через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (ОАЭ).

Cascade Investment Fund Хомутынника владеет 6,59% акций агрохолдинга "Кернел", а также рядом активов в аграрной сфере.

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