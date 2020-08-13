Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск JTI Украина относительно штрафа АМКУ

13 августа 2020 года, Хозяйственный суд Киева отказал компаниям JTI Украина — ПАО Джей Ти Интернешнл Украина и ЧАО Джей Ти Интернешнл Компани Украина — в удовлетворении иска на решение Антимонопольного комитета №697-р от 10.10.2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В JTI Украина не согласны с решением Хозяйственного суда Киева и будут оспаривать его в Северном Апелляционном Хозяйственном суде. В то же время компания оплатит штрафы, установленные Антимонопольным комитетом Украины, во избежание начисления пени за их неуплату (около 14 млн гривен в день).

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Согласно решению АМКУ JTI Украина должна уплатить 923 млн гривен штрафа, из которых ПАО Джей Ти Интернешнл Украина — 434 млн гривен и ЧАО Джей Ти Интернешнл Компани Украина — 489 млн гривен.

"Мы считаем решение суда таким же необоснованным, как и решение АМКУ, поскольку мы не являемся участником каких-либо согласованных антиконкурентных действий. Мы работаем с крупным дистрибьютором табачных изделий, консолидация рыночной доли которым была одобрена самим Антимонопольным комитетом еще 10 лет назад. И мы очень обеспокоены тем, что Антимонопольный комитет обвиняет нас в сотрудничестве с компанией, функционирование которой в существующем масштабе стало результатом действий самого комитета", — комментируют в компании.

В компании добавили, что "JTI Украина всегда работает и будет работать в рамках украинского и международного законодательства. Но такие решения АМКУ и Хозяйственного суда Киева ставят под угрозу существование международного бизнеса в нашей стране, вызывая серьезные сомнения в безопасности инвестирования в Украину".

Напомним, что ранее АМКУ выиграл суд у двух табачных компаний на 460 млн гривен.