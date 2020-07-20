Антимонопольный скандал: табачники готовы судиться с АМКУ в международном арбитраже

Юрий Терентьев, ушедший с поста руководителя Антимонопольного комитета Украины, оставил после себя шлейф в виде претензий к представителям табачной индустрии. Их законность сейчас оспаривается в судах. Но эксперты говорят: штраф на 6,5 млрд грн — лишь видимая верхушка айсберга. За этой историей могут стоять совсем другие бенефициары.

Кейс одной индустрии

Штраф для всех представителей международных табачных компаний — производителей и их торговых домов — в размере 6,5 млрд грн. — беспрецедентная история для Украины, и еще более беспрецедентные "реальные причины" расследования АМКУ.

Сам АМКУ в 2010-2011 годах предоставил 19 согласий на консолидацию бизнеса дистрибуции сигарет в Украине одной компании. Иными словами вопреки цели данной институции — защиты конкуренции в сфере предпринимательской деятельности, АМКУ согласовал создание такой конфигурации на рынке дистрибуции, что у этого одного дистрибутора уже не о сталось конкурентов.

По истечению почти 10 лет с целью отвлечь внимание общественности от реальных причин такой ситуации на рынке дистрибуции сигарет АМКУ выносит неправомерное решение, в котором уже обвиняет международные компании в сговоре с целью не допустить на рынок оптовой дистрибуции сигарет другие компании, и это решение фактически демонстрирует подход государства к подобным ситуациям.

Судите сами. Компании инвестировали огромные средства в создание современных производств: 2 миллиарда долларов — сейчас Украина лишь может мечтать о таких суммах. Страна благодаря международным гигантам табачной индустрии стала заметным участником глобального рынка, ведь значительная часть произведенной здесь продукции поставляется в другие страны. Как следствие, Украина получает жизненно важную для себя валютную экспортную выручку.

Кроме того, уплата миллиардных налогов и акцизов в бюджет, рабочие места, — "табачники" традиционно фигурируют в рейтингах крупнейших налогоплательщиков и достойных работодателей. Это все — вклад международных табачных компаний в стабильность и развитие украинской экономики. Любая страна мира может мечтать о таком. Но, оказывается, не Украина.

Здесь табачные компании не только получили необоснованные претензии Антимонопольного комитета, но столкнулись с неправосудным правосудием. Вместо милой инвестняни, власть им подсунула экзекутора.

Судебные перипетии

"При рассмотрении дела неоднократно отмечалось, что оно вызвало большой общественный резонанс, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в сети Интернет. Мы хотим обратить внимание суда на то, что в указанных статьях отсутствуют комментарии самих табачных компаний, а следовательно, информация в статьях освещена только со стороны АМКУ в выгодном ему свете. При этом к нам за комментариями ни один из авторов этих публикаций не обращался", — рассказала об освещении процесса в СМИ Юлия Завалишина, директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко".

В своем заявлении компания попросила суд учесть указанную информацию, а также принять исчерпывающие меры судейского реагирования "с целью объективного, беспристрастного и справедливого рассмотрения дела".

Оказалось, что медийное давление на суд — лишь часть стратегии, призванной загнать в угол производителей табачных изделий. В СМИ появляются публикации, в которых производителей сигарет, которые являются частью транснациональных корпораций, позиционируют как коррупционеров и недобросовестный бизнес. Это создает впечатление, что на суд оказывается агрессивное давление в интересах Антимонопольного комитета Украины со стороны журналистов и депутатов.

Вероятно, это последний способ оправдать странное решение АМКУ. Производители сигарет в ходе судебного процесса предоставляют доказательства, которые опровергают обвинения антимонопольщиков в сговоре.

Вынося свой вердикт о штрафе, АМКУ проигнорировал множество важных факторов. Обвинив компании в синхронном ценообразовании, АМКУ выпустил из своего поля зрения налоговую составляющую: цены повышались синхронно из-за роста акцизных сборов, которые государство устанавливает для всех участников рынка. В судах табачные компании сейчас предоставляют результаты экономических экспертиз и расчеты — они должны убедить суд в искаженном восприятии ситуации Антимонопольным комитетом. В конечном счете — доказать необоснованность претензий и штрафа.

Тем не менее, теперь производители табачных изделий столкнулись со странностями украинского правосудия. Здесь игнорируют не только процессуальные нормы, но даже простой здравый смысл. Сам суд превращается в фарс — судьи не стесняются демонстрировать свою предвзятость.

Это еще один фактор на весах в пользу иностранных инвесторов в Международном инвестиционном арбитраже.

Судите сами. Не доказав обоснованность своих претензий к табачникам, АМКУ обратился к суду с просьбой принудительно взыскать штраф. Попутно иск содержит ходатайство об аресте счетов компаний. И вот здесь происходит настоящая мистика: судья Оксана Марченко, которая в феврале этого года дважды отказалась принимать этот иск, ровно через полгода меняет позицию на противоположную. После развернувшейся в СМИ кампании по "травле" табачников, она принимает иск к рассмотрению, мало того еще и соглашается с просьбой АМКУ отсрочить уплату судебного сбора. То есть при неизменных фактических обстоятельствах дела судья выносит диаметрально противоположные решения.

Ходатайство АМКУ об аресте счетов международных табачных компаний дает власти возможность произвольно решать, работать компаниям или нет. Их деятельность — производственная, торговая, внешнеэкономическая могла быть в одночасье заблокирована.

Кому выгодно "остановить" легальный табачный рынок

Для цивилизованной экономики это была бы катастрофа. А у нас нет... Потому что и у этой вопиющей и позорной ситуации находятся прямые выгодоприобретатели.

"Такие действия со стороны АМКУ могут не только парализовать работу четырех международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, но практически остановить поставки легальной табачной продукции для более 7 млн. потребителей в Украине и создать условия для беспрецедентного роста нелегальной торговли", — указала в своем обращении на имя президента Ассоциация "Укртютюн", которая первой обратила внимание на настоящий "праздник на улице контрабандистов".

Кроме того, на табачном рынке есть игроки, в частности отдельные депутаты от "Слуги народа", которые хотят получить свои дивиденды от ситуации с травлей табачников. Ведь результатом для части таких игроков может быть освободившаяся доля рынка табачных изделий, для кого-то — контроль над производствами международных компаний, ведь они предлагает национализировать бизнес международных корпораций.

"Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет — это то, чего мы можем ожидать", — прокомментировала эту большевистскую дикость Светлана Панаиотиди, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя реплики депутатов о национализациях, высказался о них философски: "Не думаю, что заявления о национализации как-то скажутся на инвестиционном имидже Украине. Его попросту нет". Как говорится, то, что мертво, умереть не может. А вот ожить способно, если дать АМКУ по загребущим рукам.

Экономические эксперты подчеркивают, что государство и табачники должны вернуться к диалогу для формирования четкой государственной политики в отрасли. Если государство и участники рынка не создадут правила "белого рынка", то свои правила установят воротилы "чёрного рынка". Они же и получат десятки миллиардов, которые сегодня оборачиваются на легальном рынке и в виде поступлений в бюджет. Внушительный пирог, за который развернулась борьба.

А Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, отметил, что Украине даже не нужно изобретать собственный регуляторный велосипед — правила и условия взаимодействия государства с табачными компаниями установлены в Соглашении об Ассоциации Украина-ЕС.

"Между государством и производителями должно быть соглашение о регулировании табачного рынка, и оно должно соответствовать соглашению об ассоциации с ЕС. Слова политиков из "Слуги народа" и от оппозиции создают впечатление, что они в глаза не видели соглашение об ассоциации. Но Украина должна четко его выполнять", — подчеркнул эксперт.

А пока что последняя инстанция и надежда — суд. Он может принять любое решение, даже назначить черное белым. Но в таком случае табачники получат основания для обращения в Международный инвестиционный арбитраж: он подтвердит незаконность решения АМКУ и обяжет государство Украина компенсировать потери международным табачным компаниям.

Так украинские налогоплательщики оплатят пиршество теневых бенефициаров давления на "табачников". А Украина, вместо развития собственного бизнеса и экспорта, и далее будет стоять с протянутой рукой на международной инвестиционной паперти, жадно заглядывая с надеждой в глаза кредитора последней инстанции — МВФ.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua