Бизнес 20 минут назад

"Империал Тобакко" требует от АМКУ не распространять ложную информацию о компании

Оплата штрафа в пользу АМКУ обусловлена исключительно предотвращением начисления дополнительной пени

"Империал Тобакко" требует от АМКУ не распространять ложную информацию о компании "Империал Тобакко" требует от АМКУ не распространять ложную информацию о компании

Вчера на сайте АМКУ было опубликовано объявление об уплате штрафа компанией "Империал Тобакко". В данной публикации подана информация, которая не соответствует действительности и является заведомо ложной с целью введения общественности в заблуждение о деятельности компании, — заявляют в "Империал Тобакко" и подчеркивают, что такими заявлениями АМКУ демонстрирует в своих действиях непрофессионализм и некомпетентность.

 "20 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Империал Тобакко". Свою позицию по поводу такого решения компания однозначно заявила — мы считаем его необоснованным, незаконным и политически мотивированным.  Компания письменно уведомила АМКУ о подаче апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции и своем решительном намерении продолжать защищать свои права в судах высшей инстанции и международном инвестиционном арбитраже. Поэтому информация АМКУ о том, что уплата штрафа 460 млн гривен связана с решением "Империал Тобакко" "не затягивать судебную тяжбу" является откровенной ложью", — заявила Юлия Завалишина, директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в Украине.

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Компания подчеркивает, что оплата штрафа в пользу АМКУ обусловлена исключительно предотвращением начисления дополнительной пени в соответствии со ст. 56 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", а также во избежание дальнейшего беспричинного и беспрецедентного давления на операционную деятельность компании со стороны АМКУ.

Сегодня компания официальным письмом обратилась к АМКУ с требованием прекратить распространять неправдивые ведомости.

 

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