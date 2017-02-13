Импортеры топлива в Украину попали под санкции по подозрению в финансировании "ДНР/ЛНР"

Служба безопасности Украины (СБУ) несет ответственность за обоснованность санкций, введенных против ряда импортеров сжиженного газа, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"6 февраля на основании представления СБУ МЭРТ применило специальную санкцию к некоторым импортерам горюче-смазочным материалов … Согласно части 16 стати 37 закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" ответственность за недостоверность информации, указанной в представлениях о применении санкций, на основании которых принимаются соответствующие решения, несет инициатор представления", — отметили в МЭРТ.

Как сообщили в пресс-службе, СБУ установила, что предприятия, подпавшие под санкции, ввозили на таможенную территорию Украины топливо происхождением из России и Беларуси. При этом, по данным спецслужбы, компании аккумулировали средства на офшорных счетах и частично использовали их на финансирование боевиков в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", под санкции попали юрлица таких трейдеров как "Параллель", "Укргазпетролеум", "Виолана-ТЭК", "Реал-НП", "УПК-Европлюс", "Надежда", "Автотранс", "Газтрон-Украина", "Пропан-Трейд".

Напомним, в прошлом году задержки с импортом сжиженного газа в Украину объясняли подозрениями в содержании в нем сильнодействующих отравляющих веществ.