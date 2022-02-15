Инвестором 4 из 10 крупнейших налогоплательщиков Краматорска является бизнесмен Эдуард Мкртчан — СМИ

Краматорский городской совет опубликовал рейтинг крупнейших плательщиков налогов 2021 года.

Как сообщают "Українські новини", в топ-10 налогоплательщиков вошли преимущественно крупные промышленные предприятия, на которых давно лежит обязанность обеспечения многомиллионных поступлений в местный бюджет.

4 из этих 10 предприятий имеют отношение к одному из основных инвесторов экономики Краматорска - бизнесмену Эдуарду Мкртчану. Это ПАО "Энергомашспецсталь" (крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики), ООО «Управляющая компания «Ветропарки Украины» (построила 8 ВЭС общей мощностью более 215 МВт в нашей стране), ООО «Краматорский металлопрокатный завод» (производитель горячекатаного уголка и профиля) и ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи» (единственное предприятие в Украине, которое производит ветроэнергетические установки мультимегаватного класса).

В большинстве этих предприятий Мкртчан является мажоритарным собственником, в ПАО "Энергомашспецсталь" - совладельцем и членом наблюдательного совета. Также он является основателем Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана, реализующего социально значимые проекты в Краматорске.