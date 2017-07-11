Из Киева в Тель-Авив впервые запустили регулярный авирейс

Украинская авиакомпания YanAir с 10 июля запустила регулярные прямые рейсы Киев — Тель-Авив — Киев.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Киев (Жуляны).

"Регулярный рейс по направлению Киев — Тель-Авив — Киев будет выполнятся впервые в истории аэропорта "Киев" (Жуляны) и аэропорта Бен-Гуриона", — говорится в сообщении.

Рейсы выполняет авиакомпания YanAir в партнерстве с израильской компанией Phoenix aviation, которая является генеральным консолидатором рейсов.

Сейчас, отправиться в Тель-Авив можно по средам, четвергам и воскресеньям — трижды в неделю, до конца года в планах авиакомпании сделать рейс ежедневным. Тип воздушного судна — Boeing 737. Вылет из Киева в 5:00, из Тель-Авива в 18.00, примерное время в полете — 3 часа 30 минут.

Стоимость билета от 150 у.е One Way, от 250 у.е Round Trip. На всех регулярных рейсах авиакомпании YanAir в стоимость билета входит горячее питание, для пассажиров эконом класса входит багаж в размере 23 кг и ручная кладь размером до 7 кг. Для пассажиров бизнес класса в стоимость билета входит багаж в размере 32 кг и ручная кладь размером до 10 кг.

Ранее сообщалось, что Авиакомпания YanAir (Киев) назначила регулярные прямые рейсы Одесса — Тель-Авив.