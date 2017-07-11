Из Киева в Тель-Авив впервые запустили регулярный авирейс

11 июля 2017, 09:49
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Регулярный рейс по направлению Киев — Тель-Авив — Киев будет выполнятся впервые в истории аэропорта "Киев" (Жуляны) и аэропорта Бен-Гуриона

Из Киева в Тель-Авив впервые запустили регулярный авирейс | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Украинская авиакомпания YanAir с 10 июля запустила регулярные прямые рейсы Киев — Тель-Авив — Киев.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Киев (Жуляны).

"Регулярный рейс по направлению Киев — Тель-Авив — Киев будет выполнятся впервые в истории аэропорта "Киев" (Жуляны) и аэропорта Бен-Гуриона", — говорится в сообщении.

Рейсы выполняет авиакомпания YanAir в партнерстве с израильской компанией Phoenix aviation, которая является генеральным консолидатором рейсов.

Сейчас, отправиться в Тель-Авив можно по средам, четвергам и воскресеньям — трижды в неделю, до конца года в планах авиакомпании сделать рейс ежедневным. Тип воздушного судна — Boeing 737. Вылет из Киева в 5:00, из Тель-Авива в 18.00, примерное время в полете — 3 часа 30 минут.

Стоимость билета от 150 у.е One Way, от 250 у.е Round Trip. На всех регулярных рейсах авиакомпании YanAir в стоимость билета входит горячее питание, для пассажиров эконом класса входит багаж в размере 23 кг и ручная кладь размером до 7 кг. Для пассажиров бизнес класса в стоимость билета входит багаж в размере 32 кг и ручная кладь размером до 10 кг.

Ранее сообщалось, что Авиакомпания YanAir (Киев) назначила регулярные прямые рейсы Одесса — Тель-Авив.

По материалам: Новое Время
Раздел: > >
Теги: yanair , аэропорт киев , авиаперевозки

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Из Киева в Тель-Авив впервые запустили регулярный авирейс | Транспорт | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26
EUR EUR - - 29.61
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.87
Киевская область 21.76 10.5
Львовская область 21.44 10.62
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.