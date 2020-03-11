Из Украины на европейскую точку переработки вывезли 20 тонн использованных батареек (ФОТО)

Украинские активисты отправили на переработку на румынский завод около 20 тонн использованных батареек — такую большую партию посылают на утилизацию впервые в истории Украины. Об этом Delo.ua рассказали в общественном движении "Батарейки, сдавайтесь!", которое организовало отправку.

Погрузка опасных бытовых отходов прошла 11 марта 2020 года — волонтеры заполнили 80 специальных бочек 1 млн использованных батареек. Емкости в свою очередь поместили в 15-метровую фуру, которая и доставит груз на европейскую точку переработки.

По словам организаторов, деньги на утилизацию партии удалось собрать благодаря стартовавшему в декабре 2019 года пилотному проекту по модели расширенной ответственности производителя в двух украинских торговых сетях.

Согласно принятой модели, переработка всех батареек, собранных в этих сетях, финансируется импортерами батареек и сетью по продажам новых батареек — такой же принцип действует и в Европе).

Также часть средств для переработки груза обеспечили ответственные предприятия, которые последние 8 лет собирали батарейки в своих магазинах и офисах. Отправку помогла организовать компания "Экологические инвестиции".

В организации отмечают, что переработкой такого количества батареек им удалось спасти от безвозвратного загрязнения 1600 гектаров земли, что эквивалентно примерно 2000 футбольных полей.

"Одна пальчиковая батарейка способна загрязнить 16 квадратных метров земли токсичными веществами, при том, что более 99% всех батареек в Украине сейчас выбрасывают на землю, в лес или в реку", — поясняет председатель движения "Батарейки, сдавайтесь!" Любовь Колосовская.

Представители движения отмечают, что до их проекта ни одна из собранных в Украине батареек не попадала на реальную переработку — в лучшем случае, они оставались на складах, а в худшем — просто выбрасывали, загрязняя природу. При этом ежегодно в страну ввозят 3250 тонн батареек.

"Чтобы решить проблему загрязнения батарейками системно на уровне страны, депутаты должны проголосовать за про-европейский закон об отходах, зарегистрированный под номером 2207-1. Цель документа — сделать модель ответственности производителя, которая успешно сработала в рамках проекта, обязательной для всех компаний, которые зарабатывают на продаже батареек в Украине", — говорит Колосовская.

Напомним, движение "Батарейки, сдавайтесь!" было основано в 2013 году тремя IT-специалистами из Днепра. Впоследствии движение выросло до масштабов всеукраинской некоммерческой организации.

Проект финансируют взносами 850 человек и 111 компаний. Цель движения на 2020 год — сделать так, чтобы 4% всех батареек шли на переработку. Помочь организации в этом можно взносом по ссылке, заказом коробки для сбора батареек или же перепостом инициатив движения на страничках в Facebook или Instagram.