Из Украины уходит крупная российская обувная сеть

Крупная российская обувная сеть Kari намерена закрыть магазины в Украине, сообщили LIGA.net три источника: директор торгового центра, консультант по недвижимости и руководитель крупной торговой сети. "По одному из наших торговых центров пришло письмо о расторжении договора аренды с октября", — подтвердил коммерческий директор девелоперской компании Будхаус Групп Максим Гаврюшин.

В компании "Кари Украина" не ответили на запрос LIGA.net. Один из сотрудников компании подтвердил планы закрытия и добавил, что сеть могут продать. Еще одно подтверждение — спам-рассылка смс, в которых говорится о масштабных распродажах в связи с закрытием.

Kari — крупная российская обувная сеть, основанная в 2012 году бизнесменом Игорем Яковлевым. Яковлев также основал сеть магазинов по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо". Но впоследствии продал российскую часть бизнеса чешскому фонду PPF Group, а украинскую — бизнесмену Виктору Полищуку.

В развитие обувной сети бизнесмен вложил около $150 млн. В 2015 году Kari получила 23,58 млрд руб ($392 млн) выручки, что на 37,14% больше 2014 года, писал "Коммерсант". Убыток компании за 2015 год — около 2,98 млрд руб ($115 млн). Финансовых результатов украинского подразделения компания не разглашает.

В Украине Kari управляет сетью из 26 магазинов в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других крупных городах, сообщается на ее сайте. Собственник Кари Украина, по данным Единого реестра юридических и физических лиц, — кипрский офшор Раундвиль Менеджмент Лимитед, конечный бенефициар — Игорь Яковлев.

"Представители Kari планировали продать сеть в Украине, но, насколько мне известно, покупателей не нашли. Проблема в том, что они работают в торговых центрах, где и так представлены практически все профильные операторы. Какой смысл их покупать?" — рассказывает LIGA.net директор обувной сети, пожелавший остаться неназванным.

За последний год в Украине уже закрылись две сети по продаже недорогой обуви — крупнейший российский ритейлер Centro и дискаунтер Plato (подразделение компании MTI, которая развивает сеть "Интертоп"). В пресс-службе MTI свое решение тогда объяснили неудовлетворительными финансовыми показателями магазинов.

Почему свои магазины закрывает Kari? Причиной могла стать неправильная работа со стоками и высокие арендные ставки, по которым соглашалась арендовать помещения компания в период активного развития, предполагает директор сети ССС Максим Кинаш. "Например, весной на витринах магазина можно было увидеть зимнюю обувь", — говорит он.

Проблемой для ритейлера могла стать девальвация гривни, которая привела к росту цен на обувь, добавляет партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин. Сеть выполняла свои обязательства по арендной плате, хотя последние месяцы наблюдалось снижение ее оборотов, добавляет Гаврюшин из Будхаус Групп.

После закрытия всех магазинов конкурентов в Украине останется только одна сеть по продаже недорогой обуви — ССС. "Меня эта новость радует", — не скрывает эмоций Кинаш. Он надеется переманить часть покупателей после закрытия магазинов сети конкурента.